Agnaldo Timóteo é isolado e proibido até de ver filha de 12 anos

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 12:49
- Atualizado há 6 anos
Agnaldo Timóteo deixou o hospital no dia 19 de julho depois de ficar 59 dias internado. Agora, o cantor está em crise familiar e isolado de todos, segundo informações do jornal Extra.
Quando foi de São Paulo para o Rio, o cantor foi levado por dois de seus três irmãos para a casa de um deles, em Jacarepaguá, onde está até hoje. Desde então, o artista está totalmente isolado de amigos e até proibido de ver a filha, de 12 anos de idade.
Após receber alta, a ideia era de que o cantor voltasse para sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio, onde vivia com os filhos adotivos.
