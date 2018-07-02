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Adriana Lima usa camisa do Brasil em desfile da Semana de Alta Costura

A modelo baiana participou da apresentação da grife Schiaparelli

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 19:23
Adriana Lima usa camisa do Brasil em desfile de Alta Costura Crédito: Instagram/Adriana Lima
O brasileiro costuma parar tudo para acompanhar os jogos da seleção brasileira, principalmente se tratando de Copa do Mundo. Mas, o que fazer se você é uma das modelos mais requisitadas do mundo e foi selecionada para um desfile da Semana de Alta Costura? Adriana Lima teve uma solução.
A top baiana desfilou para a Schiaparelli nesta segunda, 2, no mesmo horário em que o Brasil enfrentava o México nas oitavas de final do mundial de futebol. Para demonstrar o seu apoio à seleção, Adriana saiu da apresentação usando a camisa 10 do time, que pertence ao jogador Neymar. Para completar o look, ela estava com uma saia azul de babados.

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