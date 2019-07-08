Home
Acidente com carreta da equipe de Léo Santana mata dois na Bahia

Acidente com carreta da equipe de Léo Santana mata dois na Bahia

"É muito punk trabalhar quando se recebe uma notícia ruim, drástica", disse Léo Santana em um vídeo publicado no seu Instagram

Agência Folha Press

Publicado em 8 de julho de 2019 às 11:21

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Carlos Quintino/Blog A Voz é Aqui/Reprodução

Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão contratado pela equipe do cantor Léo Santana deixou dois mortos na manhã deste sábado (6) na BR 116, na altura da cidade de Itatim, na Bahia.

Segundo nota da produção do artista, o caminhão pertencia a uma empresa terceirizada que levava os equipamentos da banda

Léo Santana, que fez parte do grupo Parangolé, com o qual lançou a música "Rebolation", se apresentou em Fortaleza e São Gonçalo do Amarante, no Ceará, na noite de sábado.

"É muito punk trabalhar quando se recebe uma notícia ruim, drástica", disse Léo Santana em um vídeo publicado no seu Instagram entre os dois shows no Ceará. "Eu ter que trabalhar com isso na cabeça é muito forte, muito punk."

"Ficam aqui meus pêsames para os familiares do Gustavo e do Nabo, um moleque que eu gostava demais. Que Deus conforte o coração de vocês, todos os familiares."

