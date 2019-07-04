Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Superprodução

'A Pequena Sereia': Halle Bailey será Ariel em live-action da Disney

A informação foi confirmada pelo diretor Rob Marshall
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2019 às 11:26

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 11:26

A Disney definiu a atriz Halle Bailey para viver a personagem Ariel no live-action de A Pequena Sereia que será produzido em breve, de acordo com a Variety.
> Capixaba produz superproduções da Netflix na Nova Zelândia
A informação foi confirmada pelo diretor Rob Marshall, por meio de um comunicado: "Após uma longa busca, está abundantemente claro que Halle possui a rara combinação de espírito, coração, juventude, inocência e substância - além de uma gloriosa voz para canto - todas qualidades intrínsecas necessárias para interpretar este papel icônico".
Além de Halle, que é conhecida por seu trabalho como cantora na dupla Chloe x Halle, que tem com sua irmã mais nova, artistas como Jacob Tremblay e Awkwafina devem fazer parte do elenco do filme, que ainda não tem data de lançamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados