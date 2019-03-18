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'País precisa de referência jovem como você', diz Fê Souza a Maisa

Atriz esteve na estreia do 'Programa da Maisa'

Publicado em 

18 mar 2019 às 16:41

Publicado em 18 de Março de 2019 às 16:41

Fernanda Souza e Maisa Crédito: Reprodução/Instagram
Fernanda Souza, 34, esteve na estreia do Programa da Maisa neste sábado (16), falando sobre sua carreira e participando de desafios junto a Matheus Ceará, de "A Praça é Nossa".
Logo após o programa, a atriz usou as redes sociais para elogiar a jovem, dona do talk show.
"Obrigada, Maisa por ter me convidado pra estreia do seu programa e ter me dado esse presente de saber que eu era vida loka desde sempre", disse Fernanda, em referência a um momento lembrado no programa em que a atriz, com apenas nove anos, mostrou o dedo do meio no programa da Eliana.
Depois da brincadeira, ela elogiou Maisa: "Nosso país precisa de uma referência jovem como você. Uma menina que se preocupa com o outro, passa bons valores, e que leva a vida de maneira leve e divertida! Você é exemplo! Sou sua fã! Desde quando você cantava música da Ivete vestida de macacão de vinil no programa do Raul."
Maisa já havia dito que Fernandinha "estava na minha lista de pessoas que eu queria muito entrevistar". "Ela não tem muito pudor para falar as coisas. Fala tudo e é geminiana, como eu. O papo rende muito", comentou.
Antes previsto para se chamar "Maisera", o agora Programa da Maisa, que acaba de estrear, precisou mudar de nome a pedido de Silvio Santos, que enxergou o novo título com maior apelo publicitário.
No programa, a jovem faz dupla no programa com o humorista Oscar Filho, que fez sucesso no humorístico "Custe o Que Custar" (CQC) e também contracenou com a jovem em "Carrossel: O Filme" e sua continuação. "Ele é dono de um humor físico e é um homem, o que serve como contraponto para ela", diz o diretor do Programa da Maisa, Lucas Gentil, também responsável por Bake Off e Júnior Bake Off Brasil.
No novo talk show, Maisa recebe em um sofá dois convidados por programa para uma conversa informal, com quadros que vão de exibição de arquivos do SBT até "respostas aos 'haters' da internet".
Ainda virão ao programa a cantora Gretchen e o apresentador Celso Portiolli, seguidos de Leo Dias e Carlinhos Maia, em uma tentativa de trazer o público da internet para a TV.
"É para ser um programa informal, casual. Um encontro de amigos", lembra o diretor. Maisa apoia: "É mais como a Hebe. Parece que ela está recebendo as pessoas na casa dela, e eu quero que as pessoas se sintam assim no meu programa, acolhidas. Não como se eu estivesse querendo extrair informação", diz a apresentadora.

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