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'Nunca vou aprender dizer adeus', diz filho a Leandro, morto há 20 anos

Thiago Costa prestou homenagem ao pai nas redes sociais

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 20:15
Em 1998, o cantor Leandro morreu depois de lutar contra um tumor de Askin, um câncer raríssimo, aos 36 anos de idade. Ele e o irmão Leonardo foram uma das principais duplas de sucesso do mundo sertanejo dos anos 1990. O combate à doença e a morte causaram comoção no Brasil inteiro. Até hoje, os fãs se emocionam ao lembrar de Leandro.
O cantor deixou quatro filhos: Thiago, hoje com 33 anos, Leandro, de 26, Lyandra, de 22, e Leandrinho, de 20. Thiago Costa fez um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira, 6. No Instagram, ele publicou uma foto antiga ao lado do pai e fez uma emocionante homenagem. "Me deu uma saudade que até dói. Te amo, pai, onde quer que esteja. Nunca vou aprender dizer adeus!", escreveu, numa referência à letra de uma música de sucesso da dupla.
Thiago Costa e Pedro, filho de Leonardo, também fizeram uma dupla sertaneja, que durou até 2013. Ainda no Instagram, Thiago publicou um vídeo em homenagem à irmã Lyandra, que se forma agora. "Papai está muito orgulhoso de você também, tenho certeza, parabéns!", escreveu.
Thiago Costa e Pedro, filho de Leonardo, também fizeram uma dupla sertaneja, que durou até 2013.
Em junho, a filha de Leandro também publicou uma homenagem ao pai no perfil oficial dela no Instagram. Lyandra tinha três anos de idade quando o cantor morreu.

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