'Nunca vou aprender dizer adeus', diz filho a Leandro, morto há 20 anos

Em 1998, o cantor Leandro morreu depois de lutar contra um tumor de Askin, um câncer raríssimo, aos 36 anos de idade. Ele e o irmão Leonardo foram uma das principais duplas de sucesso do mundo sertanejo dos anos 1990. O combate à doença e a morte causaram comoção no Brasil inteiro. Até hoje, os fãs se emocionam ao lembrar de Leandro.

O cantor deixou quatro filhos: Thiago, hoje com 33 anos, Leandro, de 26, Lyandra, de 22, e Leandrinho, de 20. Thiago Costa fez um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira, 6. No Instagram, ele publicou uma foto antiga ao lado do pai e fez uma emocionante homenagem. "Me deu uma saudade que até dói. Te amo, pai, onde quer que esteja. Nunca vou aprender dizer adeus!", escreveu, numa referência à letra de uma música de sucesso da dupla.

Thiago Costa e Pedro, filho de Leonardo, também fizeram uma dupla sertaneja, que durou até 2013. Ainda no Instagram, Thiago publicou um vídeo em homenagem à irmã Lyandra, que se forma agora. "Papai está muito orgulhoso de você também, tenho certeza, parabéns!", escreveu.

Thiago Costa e Pedro, filho de Leonardo, também fizeram uma dupla sertaneja, que durou até 2013.