'Nunca parei. Estava na Record', brinca Patricya Travassos ao voltar à TV Globo

Durante a festa de lançamento da novela "Espelho da Vida", no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 11, Patricya Travassos respondeu a perguntas dos jornalistas com o bom humor de sempre. A atriz estará na próxima trama das seis da TV Globo, após oito anos na Record TV.
"Eu não estava sumida não. Estava trabalhando no teatro, no cinema e na própria televisão. Eu nunca parei. Estava na Record. As pessoas não veem tanto a Record como a Globo, né? Mas eu nunca parei", justificou.
Na Record TV, Patricya Travassos atuou em "Ribeirão do Tempo", "Mutantes" e "Vitória", além de outros projetos em canais fechados.
Neste novo trabalho, Patricya será Edméia, mãe de Isabel, interpretada por Aline Moraes. "É uma relação muito difícil entre mãe e filha. No passado, a Edméia vai embora de Rosa Branca, que é a cidade fictícia da novela, em busca de espiritualidade. Fica muitos anos fora morando em uma comunidade alternativa. Ela volta porque percebe que a filha não está bem e decide voltar para ajudar Isabel, uma pessoa de caráter bem duvidoso", conta.