'Nunca parei. Estava na Record', brinca Patricya Travassos ao voltar à TV Globo

12/09/2018 - Patrícia Travassos volta à Globo na novela Espelho da Vida Crédito: Globo / Cesar Alves

Durante a festa de lançamento da novela "Espelho da Vida", no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 11, Patricya Travassos respondeu a perguntas dos jornalistas com o bom humor de sempre. A atriz estará na próxima trama das seis da TV Globo, após oito anos na Record TV.

"Eu não estava sumida não. Estava trabalhando no teatro, no cinema e na própria televisão. Eu nunca parei. Estava na Record. As pessoas não veem tanto a Record como a Globo, né? Mas eu nunca parei", justificou.

Na Record TV, Patricya Travassos atuou em "Ribeirão do Tempo", "Mutantes" e "Vitória", além de outros projetos em canais fechados.