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NOSTALGIA

'Não estava preparado', diz Bira sobre fim do 'Programa do Jô'

Músico afirmou que 'eternamente' vai sentir falta de trabalhar com o amigo

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 19:41
O músico Bira que trabalhou por anos com Jô Soares Crédito: Gabriel Cardoso / SBT / Divulgação
O baixista Bira, conhecido por ter participado do quarteto de músicos que acompanhou Jô Soares ao longo de sua trajetória como apresentador, revelou em entrevista ao "The Noite" que irá ao ar nesta quinta-feira, 12, que ainda não conseguiu superar completamente o término do Programa do Jô.
"Sinto muita falta. Minha mulher fala que eu não estava preparado para o término do programa, e não estava mesmo. Tomei um soco no queixo que ainda não levantei. Eternamente vou sentir falta", afirmou Bira no programa comandado por Danilo Gentili.
"O Jô foi um dos maiores amigos que eu fiz na minha vida. (...) Tinha muito orgulho de trabalhar naquele programa. Ajudou a mudar minha vida. Fiz muitos amigos", acrescentou.
O músico também relembrou sua rotina nos bastidores da atração, e a liberdade que tinha com o apresentador: "Eu chegava cedo, dez e meia, ia pro camarim, afinava meu instrumento, trocava de roupa, subia pra almoçar. Mas antes de qualquer coisa ia para a sala dele (Jô Soares) e ficava lendo jornal".
Bira também garante que aprendeu a tocar baixo e outros instrumentos observando os movimentos das mãos de outros músicos: "Sou autodidata. Nunca estudei música, nem nada. Fui aprendendo com meus amigos", contou.

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