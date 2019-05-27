Home
'Não compartilhem fotos desse momento triste', pede Whindersson Nunes

Imagens dos destroços do avião, que estava o cantor Gabriel Diniz, estão circulando nas redes sociais, o que motivou personalidades e anônimos a pedirem respeito