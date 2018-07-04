Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É O AMOR

'Casamos', conta Gregório Duvivier em foto com Giovanna Nader

Casal assumiu relacionamento em 2016 e tem uma filha

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 20:52
O ator e humorista Gregório Duvivier com a mulher, Giovanna Nader, e a filha do casal, Marieta Crédito: Instagram/Gregório Duvivier
O ator e humorista Gregório Duvivier publicou uma foto vestido de terno e gravata ao lado de sua mulher, Giovanna Nader, e a filha do casal, Marieta, nascida no começo do ano.
"Casamos na Slow Bakery", escreveu na legenda, em referência a uma padaria artesanal localizada na cidade do Rio de Janeiro.
Gregório e Giovanna estão juntos desde 2016. Em seu Instagram, ela publicou um vídeo mostrando os três no banco traseiro de um carro, com as roupas da foto.
No passado, Gregório chegou a se casar com a também atriz Clarice Falcão, com quem esteve entre os anos de 2009 e 2014.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
'O dilema de Malaca': por que outra passagem crítica para a navegação gera preocupação no comércio global

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados