'É bom fazer amor comendo chocolate', diz Flávio Bolsonaro a Silvio

Flávio Bolsonaro, Silvio Santos e Eduardo Bolsonaro: no Jogo das 3 Pistas no SBT Crédito: Lourival Ribeiro/SBT/Reprodução

Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro foram os convidados de Silvio Santos no Jogo das 3 Pistas na noite deste domingo (14). O apresentador os chamou de galã assim que os filhos de Jair Bolsonaro apontaram no palco da atração dominical. O senadore o deputado federalforam os convidados deno Jogo das 3 Pistas na noite deste domingo (14). O apresentador os chamou deassim que os filhos deapontaram no palco da atração dominical.

Durante o bate-papo, Flávio contou que é empresário e o dono do SBT quis saber mais, questionando quais eram os empreendimentos. Ele respondeu: "Tenho uma franquia de chocolates, de presentes".

"Gosto de chocolates porque é igual fazer amor", brincou Silvio, quando Flávio disparou: "É bom fazer amor comendo chocolate".