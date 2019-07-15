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'É bom fazer amor comendo chocolate', diz Flávio Bolsonaro a Silvio

Senador jogou no Jogo das 3 Pistas contra o irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2019 às 15:08

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 15:08

Flávio Bolsonaro, Silvio Santos e Eduardo Bolsonaro: no Jogo das 3 Pistas no SBT Crédito: Lourival Ribeiro/SBT/Reprodução
O senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro foram os convidados de Silvio Santos no Jogo das 3 Pistas na noite deste domingo (14). O apresentador os chamou de galã assim que os filhos de Jair Bolsonaro apontaram no palco da atração dominical. 
Durante o bate-papo, Flávio contou que é empresário e o dono do SBT quis saber mais, questionando quais eram os empreendimentos. Ele respondeu: "Tenho uma franquia de chocolates, de presentes". 
"Gosto de chocolates porque é igual fazer amor", brincou Silvio, quando Flávio disparou: "É bom fazer amor comendo chocolate". 
O apresentador fez questão de que o filho do presidente contasse qual é o nome da loja que ele tem um franquia. No jogo, Eduardo venceu a disputa com a irmão por 65 pontos a 18. 

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