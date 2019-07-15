'É bom fazer amor comendo chocolate', diz Flávio Bolsonaro a Silvio

O senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro foram os convidados de Silvio Santos no Jogo das 3 Pistas na noite deste domingo (14). O apresentador os chamou de galã assim que os filhos de Jair Bolsonaro apontaram no palco da atração dominical.
Durante o bate-papo, Flávio contou que é empresário e o dono do SBT quis saber mais, questionando quais eram os empreendimentos. Ele respondeu: "Tenho uma franquia de chocolates, de presentes".
"Gosto de chocolates porque é igual fazer amor", brincou Silvio, quando Flávio disparou: "É bom fazer amor comendo chocolate".
O apresentador fez questão de que o filho do presidente contasse qual é o nome da loja que ele tem um franquia. No jogo, Eduardo venceu a disputa com a irmão por 65 pontos a 18.