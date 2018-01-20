Zémaria volta aos palcos para fazer show único em Vitória

Zémaria é formada por Marcel Dadalto, Sanny Lins, NegoLéo e Michael Spon Crédito: Pix fotografia/Divulgação

Eles passam longos tempos sem se apresentar juntos. Mas logo no primeiro acorde, quando sobem ao palco, promovem uma verdadeira catarse. É essa a palavra usada por Marcel Dadalto, da banda Zémaria para definir o clima dos últimos shows em Vitória, que aconteceram em janeiro de 2017, e que promete se repetir neste sábado (20), na apresentação única da banda capixaba Bolt, em Vitória.

Na plateia dos shows da banda, formada no início dos anos 2000 pelo multi-instrumentista e produtor Marcel, a vocalista Sanny Lys, o baterista Negoléo, e o baixista Michel Spon, figuram fãs saudosos, mas também novos rostos surgem no meio da multidão. Muitos desses novos admiradores do som do Zémaria conheceram a banda no ano passado, quando a banda fez dois shows: um no Bolt, em Jardim da Penha, onde vai acontecer o show hoje, e outro na Fluente, no mesmo bairro, para um público mais jovem, que ainda era muito novo quando a banda estourou.

É sempre muito bom porque encontramos tanto pessoas que nos acompanham desde a época da Ufes, a galera das antigas, que não vemos há um tempão, como carinhas novas, gente que nunca ouviu nosso som.





Boas memórias

O último álbum do quarteto, Great Escape, foi lançado em 2013. Por enquanto, não existem planos para um novo, já que Marcel e Sanny criaram uma história em Berlim, na Alemanha, onde moram atualmente. Cada um seguiu o seu caminho, mas quando se juntam, assim como aconteceu no primeiro ensaio para o show de hoje, a mágica acontece.

O Zémaria é uma família. Já moramos juntos na mesma casa em São Paulo. Antes disso convivíamos diariamente no nosso estúdio, o Sala 11 (em Jardim Camburi, bairro cantada na clássica canção da banda). A parte musical do fica um pouco adormecida, mas os ensaios são muto doidos, é muita conexão já no primeiro acorde. Ninguém precisa falar nada, conta.

Em Berlim, onde continua seu trabalho como produtor musical, Marcel toca outros dois projetos: o Marginal e o She Knows. Toco o projeto do Marginal, com um amigo italiano em Berlim. O She Knows é mais ao estilo do Zémaria, resume.

Sempre quando vem para Vitória, Marcel faz questão de descobrir o que rola de novo por aqui. Referência para muitas bandas capixabas, o Zémaria inspirou muitos artistas e o faz até hoje.

O ultimo show foi incrível, a gente fica muito feliz de ver esse feedback porque a banda marcou a vida de muita gente. Quando nos encontramos rola aquele amor... A vida suga a gente, mas o show não para nunca! A gente tem um amor muito grande pela música.

Eita! Show com Zémaria

Quando: sábado (20), às 23h.

Onde: Bolt, Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto: segundo lote (somente na portaria)  R$ 25.