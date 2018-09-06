Zé Neto e Cristiano e Lucas Lucco fazem show de graça em Itapemirim

O feriadão em Itapemirim será agitado e bom para o bolso. De quarta (5) a domingo (9), a cidade receberá diversos artistas para comemorar seus 203 anos durante a 40ª Expoagro. Na lista de atrações, nomes como Zé Neto e Cristiano e Lucas Lucco.
A festa de Itapemirim será realizada no Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno, com entrada gratuita. A programação começa, diariamente, às 20h.
Zé Neto e Cristiano se apresentam no Espírito Santo, uma semana após serem atrações do Planeta Mix Colatina. A promessa é de um show com muito modão, como realizado na Princesinha do Norte, onde mostraram para os capixabas a turnê "Esquece o Mundo Lá Fora".
"Nós preparamos um repertório bem animado. Pretendemos emocionar bastante o público. Vai ter muito modão, sofrência e também músicas dançantes para agitar a galera. Todas as vezes que cantamos no Espírito Santo, o pessoal nos acolhe muito bem. Então, sempre ficamos motivados para preparar uma noite inesquecível", disse Zé Neto ao Gazeta Online.
ESPAÇO
O Parque conta com uma arena para rodeio, área para exposição de gado leiteiro, espaço para exposição de animais de pequeno porte e plantas ornamentais, e uma ampla área com dois palcos para a programação de shows.
Além dos shows no parque de exposições, a praça Domingos José Martins, na Vila de Itapemirim, também terá apresentações. No sábado (8), o local terá desfile cívico, às 8h, e tributo ao Padre Zezinho, às 21h. Confira a programação completa abaixo:
FESTA DE ITAPEMIRIM - 40º Expoagro
Quando: quarta (5) a domingo (9)
Onde: Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno, em Itapemirim
Entrada franca
05 DE SETEMBRO GOSPEL
20H BANDA MINISTÉRIO FÉ E ADORAÇÃO LOCAL
21H BANDA PRIMEIRO PASSO LOCAL
22H BANDA FILHOS DA PROMESSA LOCAL
23H DAVI SACER NACIONAL NACIONAL
06 DE SETEMBRO
20H RODEIO
22H BRUNO MACEDO REGIONAL
23H NANA NUNES & BANDA LOCAL
00H THIAGO BRAVA NACIONAL
07 DE SETEMBRO
20H RODEIO
22H GAROTA BRONZEADA LOCAL
23H AGITAE LOCAL
00H LUCAS LUCCO NACIONAL
08 DE SETEMBRO CATÓLICO
NA PRAÇA DOMINGOS JOSÉ MARTINS
8H - DESFILE CÍVICO
21H TRIBUTO AO PADRE ZEZINHO
- NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DR. AYRTON DE MORENO
20H RODEIO
21H WANDER LEAL LOCAL
22H FLESH MARTINS LOCAL
23H DJ JESS BENEVIDES REGIONAL
00H JÉSSICA RODRIGUES NACIONAL
09 DE SETEMBRO
PAVILHÃO DA AGRICULTURA FEIRA DE NEGÓCIOS
12H SENSASAMBA LOCAL
16H SORTEIO BENEFICENTE PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO AMPARO
17H PATRULHA CANINA SHOW INFANTIL
21H PRESTIGIO REGIONAL
22H BARROZINHO LOCAL
23H FABRYCIO VENTURINI LOCAL
00H ZE NETO E CRISTIANO NACIONAL