FESTÃO

Zé Neto e Cristiano e Lucas Lucco fazem show de graça em Itapemirim

Sertanejos são atrações da festa de aniversário da cidade durante o feriadão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 21:43

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 21:43

O feriadão em Itapemirim será agitado e bom para o bolso. De quarta (5) a domingo (9), a cidade receberá diversos artistas para comemorar seus 203 anos durante a 40ª Expoagro. Na lista de atrações, nomes como Zé Neto e Cristiano e Lucas Lucco.
A festa de Itapemirim será realizada no Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno, com entrada gratuita. A programação começa, diariamente, às 20h.
Zé Neto e Cristiano se apresentam no Espírito Santo, uma semana após serem atrações do Planeta Mix Colatina. A promessa é de um show com muito modão, como realizado na Princesinha do Norte, onde mostraram para os capixabas a turnê "Esquece o Mundo Lá Fora".
"Nós preparamos um repertório bem animado. Pretendemos emocionar bastante o público. Vai ter muito modão, sofrência e também músicas dançantes para agitar a galera. Todas as vezes que cantamos no Espírito Santo, o pessoal nos acolhe muito bem. Então, sempre ficamos motivados para preparar uma noite inesquecível", disse Zé Neto ao Gazeta Online.
ESPAÇO
O Parque conta com uma arena para rodeio, área para exposição de gado leiteiro, espaço para exposição de animais de pequeno porte e plantas ornamentais, e uma ampla área com dois palcos para a programação de shows.
Além dos shows no parque de exposições, a praça Domingos José Martins, na Vila de Itapemirim, também terá apresentações. No sábado (8), o local terá desfile cívico, às 8h, e tributo ao Padre Zezinho, às 21h. Confira a programação completa abaixo:
FESTA DE ITAPEMIRIM - 40º Expoagro
Quando: quarta (5) a domingo (9)
Onde: Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno, em Itapemirim
Entrada franca
05 DE SETEMBRO  GOSPEL
20H  BANDA MINISTÉRIO FÉ E ADORAÇÃO  LOCAL
21H  BANDA PRIMEIRO PASSO  LOCAL
22H  BANDA FILHOS DA PROMESSA  LOCAL
23H  DAVI SACER  NACIONAL  NACIONAL
06 DE SETEMBRO 
20H  RODEIO
22H  BRUNO MACEDO  REGIONAL
23H  NANA NUNES & BANDA  LOCAL
00H  THIAGO BRAVA  NACIONAL
07 DE SETEMBRO
20H  RODEIO
22H  GAROTA BRONZEADA  LOCAL
23H  AGITAE  LOCAL
00H  LUCAS LUCCO  NACIONAL
08 DE SETEMBRO  CATÓLICO
 NA PRAÇA DOMINGOS JOSÉ MARTINS
8H - DESFILE CÍVICO
21H  TRIBUTO AO PADRE ZEZINHO
- NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DR. AYRTON DE MORENO
20H  RODEIO
21H  WANDER LEAL LOCAL
22H  FLESH MARTINS  LOCAL
23H  DJ JESS BENEVIDES  REGIONAL
00H  JÉSSICA RODRIGUES  NACIONAL
09 DE SETEMBRO
PAVILHÃO DA AGRICULTURA  FEIRA DE NEGÓCIOS
12H  SENSASAMBA  LOCAL
16H  SORTEIO BENEFICENTE  PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO AMPARO
17H  PATRULHA CANINA  SHOW INFANTIL
21H  PRESTIGIO  REGIONAL
22H  BARROZINHO  LOCAL
23H  FABRYCIO VENTURINI  LOCAL
00H  ZE NETO E CRISTIANO  NACIONAL

