Yumi se prepara para morar no Japão e faz show de despedida

Yumi Hirose já se apresentou no Japão, onde agora se aventura em carreira solo Crédito: Ushun Kitahara/Facebook de Yumi Hirose

Com quase 15 anos de muito rock in roll, a capixaba Yumi Hirose encerra sua carreira em terras brasileira e se prepara para embarcar para o Japão, onde pretende continuar cantando.

E o show de despedida, que será celebrado junto com seu aniversário, acontece no próximo sábado, dia 6, no Bar 40 Graus, na Praia do Canto. E promete ser em grande estilo, cheio de amigos, familiares e, claro, a participação de vários músicos capixabas como: Amaro Lima, Nano Vianna, Renato Furtado, Marcelo Rennó, Larissa Pacheco, Banda Replay, Banda Overdrive, Kessy Borges e a galera da Hellroute.

Carreira

Yumi Hirose, sempre teve a música presente em sua vida. Começou estudando piano erudito e popular, mas encontrou no rock o caminho para expressar a toda a sua fúria sonora. Yumi, já participou de vários projetos, como as bandas Replay, Vão Central, Câmbio e Desligo, Ruas Insones e tocou praticamente em todos os teatros e casas da capital capixaba, assim como outras no interior do Estado. Após alguns anos na cena musical do Espírito Santo, encontra Yoham Sipolatti, Otávio Ribeiro e Ricardo Mendes, três parceiros que mudariam a direção da sua carreira. A química entre os quatro faz o som mudar radicalmente de patamar, e logo mostrou que Yumi Hirose não estaria mais em vôo solo. O nome Hirose sai, e é criada a banda Yumi.

Em maio de 2017, a capixaba esteve no Japão e realizou 05 apresentações em grandes casas de shows de Tókio. O sucesso foi tão grande que Yumi se despede da Ilha do Mel para seguir carreira solo na capital japonesa.

SERVIÇO:

Despedida de Yumi

Quando: 06/01 (sábado), a partir das 21h

Onde: no bar 40 Graus, no Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória

Participação especial: Amaro Lima, Nano Vianna, Renato Furtado, Marcelo Rennó, Larissa Pacheco, Banda Replay, Banda Overdrive, Kessy Borges e Hellroute.