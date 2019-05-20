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MÚSICA

Whitney Houston terá turnê com holograma, disco e musical

Cunhada da cantora assinou contrato com produtora

Publicado em 

20 mai 2019 às 19:16

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 19:16

A cantora Whitney Houston, morta em 2012 Crédito: Divulgação
Após o documentário  "Whitney: Can I Be Me", que revelou mais um assunto polêmico da vida de Whitney Houston, a cantora deve começar a receber apenas homenagens. Sete anos após a morte da artista, uma produtora prevê uma turnê em holograma, músicas inéditas e muito mais. 
Desde que Whitney Houston morreu, em 2012, nenhuma proposta feita à produtora Pat Houston, cunhada da artista, havia sido aceita. No entanto, a propriedade intelectual da cantora voltou aos negócios com toda a força, segundo reportagem do New York Times.
Pat Houston é a única executora da propriedade intelectual da cantora. Os beneficiários são a mãe de Whitney Houston, a cantora gospel Cissy Houston e seus dois irmãos, Gary e Michael
Um novo projeto em andamento prevê uma turnê com holograma da artista, um possível musical da Broadway, acordos de marca e um álbum de faixas inéditas. "Tudo tem a ver com o tempo certo para mim", disse Pat Houston, em entrevista ao jornal americano. "Os últimos anos foram muito emotivos, mas agora é sobre ser estratégico."
Na semana passada, Pat assinou contrato com a Primary Wave Music Publishing, empresa de música e marketing de luxo em Nova York, para reconstruir os negócios da Whitney Houston. Como parte do acordo, a Primary Wave adquirirá 50% dos ativos da propriedade intelectual da artista, que incluem os royalties da cantora de música e cinema, merchandising e o direito de explorar seu nome e aparência.
O acordo é avaliado em US$ 14 milhões, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o acordo.
Em seu auge, Houston chegou ao primeiro lugar com onze canções, vendeu dezenas de milhões de álbuns ao redor do mundo, e com a ajuda do filme "O Guarda-Costas" (1992), ela passou a fazer parte da elite de estrelas com igual sucesso na música e nos filmes. Com esse novo acordo, a ideia é fazer renascer todo esse prestígio da cantora. 
Morta aos 48 anos após uma luta contra as drogas, a imagem de Whitney só piorou com histórias vindo à tona sobre sua infância de abusos e outros problemas pessoais. "Antes de ela morrer, havia muita negatividade em torno de seu nome, já não era mais nada sobre a música", afirma Pat. "As pessoas esqueceram como ela era ótima. Deixaram todas as questões pessoais sobre a vida dela superarem tudo."
"Whitney era a namorada da América, e a ideia agora é lembrar às pessoas que esse é o legado dela", afirmou Larry Mestel, fundador da Primary Wave.
Mestel disse que já estava em discussões com produtores da Broadway sobre um espetáculo musical e um estilo de Las Vegas. As faixas não utilizadas de seu álbum de estréia em 1985, "Whitney Houston", provavelmente farão parte de um novo álbum.

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