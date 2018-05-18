Wanessa Camargo no ES: 'Animada para mostrar meu show novo'

A cada vez que vem ao Espírito Santo, Wanessa Camargo se sente mais capixaba. A cantora faz show em Linhares, no Norte do Estado, neste sábado (19), no Festival Open Grill. Do alto de seus 35 anos, ela vai aproveitar a oportunidade para mostrar para os capixabas sua nova era, mais pop, e passear até pelo o rock e seus grandes sucessos da carreira.

"Eu não voltei para o pop porque nunca saí dele", dispara Wanessa, que garante sempre ter tido um pé no gênero: "Em todos os meus trabalhos sempre teve o pop". A artista destaca que a única coisa que mudou é que está em um momento mais íntimo com ela mesma e está deixando isso transparecer de forma positiva na carreira. "Esse é o momento de eu ser a minha gestora, a minha empresária... De ter mais liberdade para cantar o que eu quiser", destaca.

Ela comemora sua participação em um festival para fazer o bem e se sente energizada pelo público daqui. "Os preparativos estão a mil, estamos fazendo tudo para ser um show muito alegre, muito feliz. Sentindo aquele ansiedade gostosa de me apresentar em Linhares. Além de ser esse festival com cunho social, que é uma intenção muito especial", reflete.

CAPIXABÍSSIMA

Wanessa destaca que sempre teve uma relação especial com o Espírito Santo, até porque antes de se casar com Marcus Buaiz, empresário capixaba, já conhecia o Estado. "Eu tinha carinho desde antes de me casar com ele. Mas é a cidade da família dos meus filhos e eles têm o sangue capixaba dentro deles", avalia.

"Eu me apaixono cada vez mais pelo Espírito Santo e cada vez mais conheço o Estado, a história... E assim vou me sentindo cada vez mais capixaba no coração", conclui.

UM LANÇAMENTO ATRÁS DO OUTRO

Depois de "Mulher Gato", música lançada há pouco tempo por Wanessa com direito a clipe, a intenção da cantora é arrebatar os fãs com um lançamento atrás do outro. "Meus próximos passos são justamente esses, de ir lançando música, fazer turnê pelo Brasil... Provavelmente meu próximo trabalho saia em meados de julho, logo depois de terminada a Copa do Mundo. E assim vou lançando músicas em um foco maior para esses modelos single", adianta, em entrevista ao Gazeta Online.

"EU NÃO CARREGO OS PROBLEMAS QUE AS PESSOAS TÊM COMIGO"

Questionada sobre como foi encarar as críticas que surgiram após o lançamento de Mulher Gato, a cantora diz que as opiniões são muito bem-vindas - mas quando elas vêm para construir. "Eu entendo, eu aceito. Mas eu não carrego comigo o que é ofensivo ou não tem nenhum fundamento. Eu não carrego os problemas que as pessoas têm comigo", dispara.

Wanessa garante que seguirá com seu trabalho, "porque só carrega sentimentos bons", e que trabalhará, daqui para frente, mais do que nunca para as pessoas que têm esses sentimentos que ela considera bons.

SERVIÇO

Festival Open Grill

Onde: Parque de Exposições de Linhares (Novo Horizonte, Linhares)

Quando: 19 de maio (sábado)

Quanto: Pista Premium 1º Lote R$ 200,00; 2º Lote R$ 220,00; 3º Lote R$ 240,00; 4º Lote R$ 260,00; 5º Lote R$ 280,00; 6º Lote R$ 300,00 e Camarote Front Stage Lote Único - R$ 500,00; (Pontos de venda: Kely Modas (Linhares, Aracruz e Shopping Vitória), Hot Line (São Mateus e Linhares), Supermercado Oriundi (Aracruz), Associação Vidas (Aracruz), Banca do Briel (Colatina) e Blueticket)

Mais informações: (27) 3302-7565