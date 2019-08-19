Vitória recebe 1º Festival de Jazz e Blues com mais de 15 shows

Jefferson Gonçalves e banda se apresentam na semana de abertura do evento Crédito: Cezar Fernandes

Depois de Santa Teresa (anualmente), Colatina (2018) e Vila Velha (anualmente), Vitória entrou no circuito do jazz e blues. A partir de quinta-feira (22), mais de 15 atrações do gênero vão dar ritmo ao 1º Vitória Jazz e Blues Festival.

Com entrada franca, o evento será realizado no estacionamento do Shopping Vitória e terá, além de atrações locais e nacionais, área gastronômica, espaço cervejeiro e área kids. "Algumas cidades do Espírito Santo possuem festivais consagrados de Jazz e Blues e agora a capital contará com esse projeto que chegou para ficar no calendário da cidade. Iremos trazer grandes nomes do Jazz e Blues, além de uma ótima estrutura na parte gastronômica com uma variedade de cerca de 50 pratos entre carnes, hambúrguer, massas, doces e muito mais. Para quem gosta de cervejas artesanais, serão mais de 40 rótulos", ressalta um dos organizadores do evento, Eduardo Pagani.

O festival será realizado em dois finais de semana: de 22 a 25 de agosto e de 29 de agosto a 01 de setembro. A abertura fica por conta de Flávio Guimarães e Otavio Rocha, da consagrada banda Bluesetilicos de São Paulo. Like a Boss, Big Bat Blues Band, Sunrise Blues Band, e Expresso Blues estão entre as atrações da primeira semana.

A segunda semana de festival, começa no dia 29 de agosto, quinta-feira, com a banda Blues Sociedade Acústica + Jefferson Gonçalves, do Rio de Janeiro, e Saulo Simonassi. Na sexta, 30, quem comanda o som são Ze Moreira e o convidado Marcelo Coelho, e a banda do Rio Grande do Sul, The Head Cutters.

Lucille Berce é atração na segunda semana do festival Crédito: Instagram/@lucillebercejazz

No sábado, Lucile Berce Jazz, do Rio de Janeiro, e os capixabas da Blueszoones and Dona Fran, são os responsáveis pelo agito. O encerramento fica por conta do Jazz e bossa com elas.

SERVIÇO:

Vitória Jazz e Blues Festival

Onde: estacionamento do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória

Quando: 22 a 25 de agosto (primeira semana) e 29 de agosto a 01 de setembro (segunda semana)

Horário: Quintas e sextas, a partir das 17h; Sábados e domingos, a partir das 15h

Informações: (27)3201-8687

ENTRADA GRATUITA

PROGRAMAÇÃO

22/08

- Flávio Guimarães x Otavio Rocha (SP)

- Santluis (ES)

23/08

- Like a Boss (ES)

- Big Bat Blues Band (ES)

24/08

- Sunrise Blues Band (ES)

- Ensaio aberto com Emerson Arsy Quarteto (ES)

25/08

- Expresso Blues (ES)

29/08

- Blues Sociedade Acústica + Jefferson Gonçalves(RJ)

- Saulo Simonassi (ES)

30/08

- Ze Moreira + Marcelo Coelho (SP)

- The Head Cutters (RS)

31/08

- Lucile Berce Jazz (SP)

- Blueszoones and Dona Fran (ES)

01/09