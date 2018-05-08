Vitória ganha primeiro fórum voltado para o mercado musical

Cainã é uma das atrações que se apresentam no Formenus Crédito: Cainã Morellato - Divulgação

Alguns dos maiores nomes do mercado fonográfico independente do Brasil estarão no Espírito Santo, em maio, para a primeira edição do Formemus  Formação Mercado Musical. O fórum, realizado entre os dias 22 e 25 de maio, no Palácio Sônia Cabral, em Vitória, será voltado para o debate de temas relacionados ao novo mercado da música e as constantes transformações deste cenário no país.

"Encontramos facilmente no Espírito Santo uma produção musical abundante e de qualidade. Como sistematizar a oferta dessa produção para que ela se torne acessível? Como romper a polarização em alguns locais do país? Ainda há uma grande necessidade de fortalecer o sentimento de pertencimento de artistas e público no nosso Estado, com reconhecimento do mercado para que a música aqui produzida tenha uma cena respeitada e realmente difundida e divulgada", explica um pouco do cenário a idealizadora do evento e produtora cultural Simone Marçal.

Com objetivo de ser um evento anual, o Formemus buscará discutir o modelo tradicional de produção musical e comercialização dos produtos gerados, imposto por gravadoras, que se encontra em queda há vários anos. Ao reunir diversos protagonistas, em vários estágios de produção, crescimento e posicionamento mercadológico em um mesmo espaço, promoverá debates, negócios e apresentações, proporcionando inspiração e motivação para os músicos e produtores do Espírito Santo.

"Aqui tem uma produção boa, o que precisa é sistematizar a distribuição, capacitar, trocar ideias e unir a classe", complementa Simone.

O Formemus também servirá para apresentar o universo da música, numa realidade local e nacional. As inscrições para participar são gratuitas, estão abertas e as vagas são limitadas.

"É extremamente oportuno um projeto que una capacitação, discussão, debate, socialização e exposição, capaz de mostrar a potência da música capixaba, com toda sua criatividade, esforço e potencial de realização, e, assim, proporcionar valorização, reconhecimento e capacidade de organização e geração de novos projetos. Eventos semelhantes já acontecem em outros estados e nos inspirou a trazer esse formato para cá, avalia Simone.

Gabriela Brown também faz show no evento Crédito: Divulgação/Facebook

Além de discutir o cenário musical, o evento terá shows e exibição de videoclipes. Entre as atrações estão André Prando, Gabriela Brown, Cainã e My Magical Glowing Lens. Já os clipes ainda estão sendo selecionados pela organização.

Assim como Marçal, o também produtor cultural Daniel Morelo compartilha a idealização e realização do evento. Para a edição de estreia do Formemus, eles trazem a participação de músicos produtores, jornalistas, professores, radialistas e empresários do ramo musical e da cultura em geral.

Entre os nomes confirmados para os quatro dias de fórum estão alguns dos principais representantes da música no país, como Marcos Chomen, Diretor América Latina da CDBaby, líder mundial em distribuição digital, Maurício Bussab, da Tratore, maior distribuidora independente do Brasil, e Renato Lins, jornalista, fundador e "ministro da informação" do Movimento Manguebeat de Pernambuco e ex-Secretário de Cultura de Recife como Oumbudsman do Fórum. Renato terá a função de "representante do cidadão" durante todo o evento, participando de toda programação e retornando para a produção de um relatório de pontos a serem melhorados e impressões para o crescimento e evolução do projeto para os anos seguintes.

Serão cinco mesas de debate com os temas: Formação Musical; Circulação e Festivais; Produção Musical e Protagonismo na Periferia; Mercado e Distribuição; e Composição e Direitos Autorais.

Além dos destaques citados, completam a programação: Victor Junior (RJ), Ana Morena (RN), Bruno Caliman (ES), Leo Moraes (MG), Rafael Schirmer (ES), Cláudia Marques (ES), Alexandre Mignoni (ES), Turi Collura (ES), Gean Pierre (ES), Leo Machado (ES), Gustavo Anitelli (SP), Lucas Arruda (ES), Diogo Rosa (Sbacem - RJ), Daniela Sousa (UBC), Jean du Pcb (ES), Alessandro Amadeu (SP), Gilmar Dantas (BA), Sérgio Benevenuto (ES), João Moraes (ES), Afari (ES), Pedrita (ES), Jefinho Faraó (ES), Simone Marçal (ES) e Daniel Morelo (ES).

SERVIÇO:

Formemus

Quando: de 22 a 25 de maio

Onde: Palácio Sônia Cabral- Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória

Horários:

22 e 23 - 14h às 21h - mesas - mostra de videoclipes - showcases - mostra fotográfica

24 e 25 - Oficina de elaboração de projetos culturais

Inscrições: gratuitas pela internet. A inscrição para a oficina é feita separadamente do evento principal A inscrição para a oficina é feita separadamente do evento principal

PROGRAMAÇÃO

Dia 22 - terça-feira

13h: Credenciamento

14h: Mesa 1  Produção Musical e o Protagonismo da Música na Periferia

Com Victor Junior (RJ)  Jean do PCB (ES)  Afari MC (ES) - Pedrita MC (ES)

Mediação: Jefinho Faraó

16h30: Mostra de Videoclipes

17h: Showcase  My Magical Glowing Lens

17h30: Mesa 2  Direitos Autorais e Composição

Com Alessandro Amadeu (SP)  Bruno Caliman (ES)  Diogo Rosa (Sbacem - RJ) - Daniela Sousa (UBC - MG)

Mediação: João Moraes

19h30: Mostra de Videoclipes

20h: Showcase  Cainã e a Vizinhança do Espelho

Mostra Coletiva de Fotos acontece simultaneamente

Dia 23 - quarta-feira

13h30: Mesa 3  Formação Musical

Com Claudia Marques (ES)  Gean Pierre (ES)  Turi Collura (ES) - Sergio Benevenuto (ES)

Mediação: Leo Machado

15h15: Mostra de Videoclipes

15h30: Mesa 4  Circulação e Festivais

Com Ana Morena (RN)  Gilmar Dantas (BA)  Leo Moraes (MG)  Rafael Schirmer (Sesc - ES)

Mediação: Daniel Morelo

17h30: Showcase  André Prando

18h: Mesa 5  Mercado e Distribuição da Música

Com Gustavo Anitelli (Teatro Mágico - SP)  Maurício Bussab (Tratore - SP)  Marcos Chomen (CD Baby - SP)  Lucas Arruda (ES)

Mediação: Alexandre Mignoni

20h: Showcase  Gabriela Brown

Mostra Coletiva de Fotos acontece simultaneamente

Dias 24 e 25  quinta e sexta

Oficina de Gestão e Elaboração de Projetos Culturais

Quinta de 14h às 18h

Sexta de 9h às 18h com intervalo para almoço.