Viradão Vitória terá 88 atrações em 20 pontos no Centro; veja programação

Viradão Vitória pretende reunir 40 mil pessoas no Centro Crédito: Elizabeth Nader / PMV

Os 467 anos de Vitória serão comemorados com 88 atrações numa virada cultural histórica, que promete quase 30 horas de apresentações no Centro Histórico da Capital. O Viradão Vitória 2018, que será realizado nos dias 7 e 8 de setembro, acontece simultaneamente aos 90 anos da Rede Gazeta, que participa da promoção desta festa que contará com apresentações culturais, literárias, teatrais e cinematográficas.

Ao todo, serão 20 pontos espalhados pelo Centro da Cidade, incluindo praças, ruas e espaços públicos e privados como o Palácio Anchieta, o Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), o Parque Moscoso, o Mucane, a Casa da Stael e a quadra da Piedade. Entre os destaques estão apresentações de André Prando e Silva, na Praça Oito, Dona Onete e Nina Becker, na Casa Porto, e a realização do Festival de Cinema de Vitória, no Teatro Carlos Gomes. (Confira a programação completa no fim da matéria)

"Não é só entretenimento. Queremos passar cultura, receber informações da comunidade. Em resumo, é uma grande festa da cidade para a cidade", destaca o secretário Municipal de Cultura, Francisco Grijó, durante o lançamento do Viradão Vitória, no Centro de Eventos e Treinamento (CET) da Rede Gazeta, nesta terça-feira (28).

Silva se apresentará na Praça Oito Crédito: Divulgação

PALCO PARA ARTISTAS E PROGRAMA NA TV

Entre as novidades para esta terceira edição, está um palco exclusivo para novos artistas, selecionados por meio de edital. "Este ano teremos a grande novidade do evento ter três palcos, sendo um exclusivo para novos talentos. Os palcos se dividirão entre Avenida Jerônimo Monteiro (2 palcos) e Praça Ubaldo Ramalhete (1 palco)", revela Francisco Grijó.

Além disso, no dia 8 de de setembro, a TV Gazeta exibirá um programa especial, às 8h30, ao vivo, com um resumo da programação do dia 7 e a agenda do dia oito.

Grijó afirma ainda que o Parque Moscoso será totalmente equipado para receber crianças, que terão uma programação especial nesta edição do evento. "A programação já engloba teatro, contação de histórias e outras atividades nas quais as crianças podem ser incluídas. Mas haverá esse espaço kids exclusivo para os pequenos no parque, que é um dos mais emblemáticos da cidade", avalia.

Parque Moscoso também receberá programação do Viradão Crédito: Diego Alves/PMV

A iniciativa pretende superar o público de 40 mil pessoas das duas últimas edições do evento. "A expectativa está muito boa e, para acomodar essas 40 mil pessoas, estamos com uma estrutura totalmente organizada de transporte e segurança. Nas últimas edições não tivemos nenhuma ocorrência policial e queremos continuar assim", destaca o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, afirmando que haverá reforço de ônibus, pontos de táxi e segurança com apoio da Guarda Municipal.

VITRINE DE ARTISTAS

Desde sua primeira edição, por contemplar, em sua maioria, artistas do Espírito Santo, as apresentações do Viradão Vitória são consideradas verdadeiras vitrines para esses profissionais. Apesar de ser a primeira vez que o cantor André Prando se apresenta no evento, as expectativas não poderiam ser melhores: "Vou até aproveitar a oportunidade para apresentar músicas do meu CD novo, que será lançado em outubro", afirma, se referindo a "Voador" - o novo álbum.

André Prando vai se apresentar na Praça Oito Crédito: Luara Monteiro/Divulgação

André também apresentará as músicas que foram lançadas em seu último CD e diz que esse contato com o público é muito positivo. "O show terá uma hora e meia de duração... E é uma hora e meia de show e de contato com o pessoal que está lá, te prestigiando", comemora.

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO

De acordo com o prefeito, Luciano Rezende, o Viradão Vitória faz parte da revitalização do Centro da Capital capixaba. "Desde que assumi a prefeitura, defendo que a cultura tem que ir onde as pessoas estão, na rua. E esse projeto vem junto com a revitalização do Centro. Infelizmente, revitalização não se faz com decreto, ela vem com uma série de ações... A revitalização vem com um evento de música, teatro, uma temporada de arte, o Viradão Cultural, uma boa gastronomia", ressalta ele, afirmando que o movimento de ida ao Centro a lazer, hoje, está muito maior.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA - 7 DE SETEMBRO

CASA PORTO

16h: Mercado da Casa Porto

16h: Exposição Territórios Internos

17h: Poesia - Suely Bispo

17h05: Show - Dona Onete

18h30: Cortejo - Bandas de Congo Panela de Barro e Amores da Lua

19h: DJ Alien

CASA DA STAEL

16h: Exposição coletiva de artes visuais, gastronomia, feira criativa

17h: Sarau na Calçada Cultural da Casa da Stael

19h30: Música ao vivo

20h30: Intervenção Fashion Urbana

21h: Palco Aberto

MAES

18h: MAES na Fachada - Intervenção artística com projeção de videoarte do acervo do museu e de jovens artistas na fachada do MAES

GALERIA VIRGÍNIA TAMANINI

16h: Virados II - Exposição Coletiva de Artistas do Sindiappes

GALERIA HOMERO MASSENA

14h: Visitas mediadas à Exposição Amas - Fisionomias e Desmembramentos do artista Luciano Feijão

19h: Lançamento do catálogo Amas - Fisionomias e Desmembramentos do artista Luciano Feijão

MÁ COMPANHIA

16h: Estreia do espetáculo Pedra - Ivna Messina

AV. JERÔNIMO MONTEIRO

18h30: Cortejo - Banda de Congo Panela de Barro e Amores da Lua

18h: Projeção Vídeo Mapping - Pixx Fluxx

FAFI

18h30: Dança A Morte do Cisne - Diedra Rovena - Fafi

19h: Performance O que te diz meu corpo? - Geovanni Lima

19h: Espetáculo de Teatro Outros: Uma Experiência entre Dança e Performance - Coletivo Corpus Kardia

20h40: Show - Lordose pra Leão

RUA SETE

14h: Mercado do Vinil

16h: O Parque

PRAÇA COSTA PEREIRA

16h: Feira Sabor e Arte

RUA GAMA ROSA

14h: Espaço Vintage

PRAÇA UBALDO RAMALHETE

18h: Show - Orizonti Sexteto -

20h: Espetáculo de Dança Experimento - A Dança que a Cidade Dança

20h45: Show - Duo Alma Viva

22h30: Show - Apoteose Capixaba - Pedro de Alcântara

ESCADARIA DO ROSÁRIO

20h: Show - Hip Hop - Tiago Set

22h: Show - Suspeitos Na Mira

23h30: Batalha de MCs

RELÓGIO PRAÇA 8

17h: Exposição de Carros Antigos

22h30: Show - Juliano Rabujah

00h: Espetáculo de Dança Movimento Urbano - Cia Vitória Street Dance

00h30: Show - Joana Bentes

2h: DJ Gustavo Txai

PRAÇA 8

19h: Poesia - Suely Bispo

19h05: Show - André Prando

21h05: Show - Silva

PARQUE MOSCOSO

18h: Show - Seresta - Oliveira Som

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA  TEATRO CARLOS GOMES

16h30: Show com BatuQdellas - Lounge do Festival

19h: 22a Mostra Competitiva Nacional de Curtas  Teatro Carlos Gomes

20h: 8a Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Carlos Gomes

22h: Show com Zezé Motta Atendendo a Pedidos - Lounge do Festival

SÁBADO - 8 de SETEMBRO

PALÁCIO ANCHIETA

9h: Visita Mediada na Exposição Alvorada

9h40: Oficina Educativa - técnicas e temática da Exposição Alvorada

10h30: Teatro de Fantoches O Palácio na Ilha de Vitória

14h: História e Hap: versando o Palácio com a participação do artista

convidado Eduardo Salvador

16h: Teatro de Fantoches O Palácio na Ilha de Vitória

MAES

10h: Visitação à Exposição Mergulho - Estratégias para emergir

14h: Oficina de Origami com equipe educativa do MAES

GALERIA HOMERO MASSENA

10h: Visitas mediadas à Exposição Amas - Fisionomias e Desmembramentos - Luciano Feijão

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA  TEATRO CARLOS GOMES

14h: 3a Mostra Cinema e Negritude - Teatro Carlos Gomes

16h30: Sessão Especial - Somos Capixabas - Teatro Carlos Gomes

17h30: Lançamento de Livros  Lounge do Festival

19h: 8a Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Carlos Gomes

20h30: Sessão Especial de Encerramento  Teatro Carlos Gomes

21h30: Premiação e Encerramento do 25o Festival de Cinema de Vitória  Teatro Carlos Gomes

PARQUE MOSCOSO  EVENTO DE PARABÉNS

08h: Leitura no Parque - Viagem pela Literatura

09h: Contação de História Boneca Lili - Alexandra Dantas - Viagem pela Literatura

09h: Capoeira - Mestre André Fadini e alunos - Circuito Cultural

09h30: Dança Urbana - Grupo GLAD CREW - Circuito Cultural

10h: Espetáculo de Teatro O Capacete Mágico

10h40: Parabéns pra Vitória

11h: Show - No Seu Abracinho

12h10: Projeto Circo nas Ruas

MUCANE

13h: Exposição Afro-tons de Zacimbas a Suelys: Vozes e olhares múltiplos - Coletivo Afro-tons

13h: Feijoada do Mucane - Ubuntu Quitutes

15h30: Espetáculo de Dança Negros de Todas as Cores - Companhia de Dança Afro Negraô

16h: Show - Samba Pras Moças

PRAÇA 8

17h15: Poesia - Roberto dos Reis

17h20: Show - Pop Jazz (Homenagem a Alexandre Lima)

20h30: Show - Herança Negra

RELÓGIO PRAÇA 8

13h: Exposição de Carros Antigos

13h: DJ Pedro Caztilla

15h: Show - Dan Abranches

16h30: Performance Corpores - Sinestesia das Cores - Rodolfo Talles

19h: Show - Gavi

AV. JERÔNIMO MONTEIRO

18h: Projeção Vídeo Mapping - Pixx Fluxx

QUADRA DA ESCOLA DE SAMBA PIEDADE

(Pça Mário de Oliveira Silva no 90)

19h: Final da Escolha do Samba Enredo

RUA GAMA ROSA

11h: Feijoada da Casa de Bamba com música ao Vivo

FAFI

17h: Espetáculo de Teatro Os Sequestrados - Companhia Respiro e Grupo Seis e Meia

17h50: Espetáculo de Dança - A Rua é Nossa - Mostra de Danças Urbanas

18h20: Show 30 anos de Resistência - Grupo América 4

19h50: Espetáculo de Teatro Ser (Tão)  Coletivo Emaranhado

20h30: Show - Forró Bem Ti Vi

CASA PORTO

14h: Mercado da Casa Porto

14h: Exposição Territórios Internos

14h: Dj Deb Shultz  Projeto Rap Femme

16h: Show - Big Band UFES - Festival de Bandas Novas

17h10: Show  Moreati - Festival de Bandas Novas

18h20: Show - Rodrigo Novo - Festival de Bandas Novas

19h30: Show - Gabriela Brown - Festival de Bandas Novas

20h40: Show - Nina Becker

PRAÇA UBALDO RAMALHETE

16h: Poesia - Roberto dos Reis

16h05: Show - Fábio do Carmo instrumental

17h35: Espetáculo de Dança Bloco do Eu Sozinha - Yuriê Perazzini

18h05: Show - Chorinho nas Ruas

20h05: Show - Trio Ventaca

BIBLIOTECA  SARAU

14h: Banca Troca de Livros - Biblioteca

14h: Lançamento e Relançamento de livros

- Bernadete Lyra - Memórias das ruínas de Creta -

- Neusa Jordem - Ciça, boa de bola" e "Perdidos na Floresta" (infantojuvenil)

- Sonia Maria da Costa Barreto - "Guigui" (infantojuvenil)

- Sonia Rosseto - "A panela encantada" (infantojuvenil)

- Anaximandro Amorim - O breviário do silêncio" - Poesia

- Ester Abreu - "O lagarto amedrontado no jardim" - (infantojuvenil)

- Renata Bomfim - "Colóquio das árvores" - Poesia;

- Regina Menezes Loureiro - "Itaguaçu : primeiras fazendas, dias atuais;

- Maria José Menezes - "O lobo e a corneta" (infantojuvenil)

- Mônica Porto - "Historieta de uma flor, a Julieta" (infantojuvenil).

- Eliana Zandonade - "Uma bela noite" (infantojuvenil)

- Elizabeth Martins - "O jardim de Laila" {infantojuvenil)

- Ilvan Filho - "Amigo fiel" {infantojuvenil)

16h: Sarau Verbo Intransitivo - Grupo Z de Teatro (Fernando Marques, Alê Bertoli e Daniel Boone)/ Performance com Felipe Mourad/ Música com Alessandra Biato/ Ator Permormer Luiz Carlos Cardoso e Culinária Reinaldo Resende (LABIA)

PARQUE MOSCOSO

18h: Show - Trio Nessos