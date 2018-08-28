Viradão Vitória terá 88 atrações em 20 pontos no Centro; veja programação

Os 467 anos de Vitória serão comemorados com 88 atrações numa virada cultural histórica, que promete quase 30 horas de apresentações no Centro Histórico da Capital. O Viradão Vitória 2018, que será realizado nos dias 7 e 8 de setembro, acontece simultaneamente aos 90 anos da Rede Gazeta, que participa da promoção desta festa que contará com apresentações culturais, literárias, teatrais e cinematográficas.
Ao todo, serão 20 pontos espalhados pelo Centro da Cidade, incluindo praças, ruas e espaços públicos e privados como o Palácio Anchieta, o Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), o Parque Moscoso, o Mucane, a Casa da Stael e a quadra da Piedade. Entre os destaques estão apresentações de André Prando e Silva, na Praça Oito, Dona Onete e Nina Becker, na Casa Porto, e a realização do Festival de Cinema de Vitória, no Teatro Carlos Gomes. (Confira a programação completa no fim da matéria)
"Não é só entretenimento. Queremos passar cultura, receber informações da comunidade. Em resumo, é uma grande festa da cidade para a cidade", destaca o secretário Municipal de Cultura, Francisco Grijó, durante o lançamento do Viradão Vitória, no Centro de Eventos e Treinamento (CET) da Rede Gazeta, nesta terça-feira (28).
PALCO PARA ARTISTAS E PROGRAMA NA TV
Entre as novidades para esta terceira edição, está um palco exclusivo para novos artistas, selecionados por meio de edital. "Este ano teremos a grande novidade do evento ter três palcos, sendo um exclusivo para novos talentos. Os palcos se dividirão entre Avenida Jerônimo Monteiro (2 palcos) e Praça Ubaldo Ramalhete (1 palco)", revela Francisco Grijó.
Além disso, no dia 8 de de setembro, a TV Gazeta exibirá um programa especial, às 8h30, ao vivo, com um resumo da programação do dia 7 e a agenda do dia oito.
Grijó afirma ainda que o Parque Moscoso será totalmente equipado para receber crianças, que terão uma programação especial nesta edição do evento. "A programação já engloba teatro, contação de histórias e outras atividades nas quais as crianças podem ser incluídas. Mas haverá esse espaço kids exclusivo para os pequenos no parque, que é um dos mais emblemáticos da cidade", avalia.
A iniciativa pretende superar o público de 40 mil pessoas das duas últimas edições do evento. "A expectativa está muito boa e, para acomodar essas 40 mil pessoas, estamos com uma estrutura totalmente organizada de transporte e segurança. Nas últimas edições não tivemos nenhuma ocorrência policial e queremos continuar assim", destaca o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, afirmando que haverá reforço de ônibus, pontos de táxi e segurança com apoio da Guarda Municipal.
VITRINE DE ARTISTAS
Desde sua primeira edição, por contemplar, em sua maioria, artistas do Espírito Santo, as apresentações do Viradão Vitória são consideradas verdadeiras vitrines para esses profissionais. Apesar de ser a primeira vez que o cantor André Prando se apresenta no evento, as expectativas não poderiam ser melhores: "Vou até aproveitar a oportunidade para apresentar músicas do meu CD novo, que será lançado em outubro", afirma, se referindo a "Voador" - o novo álbum.
André também apresentará as músicas que foram lançadas em seu último CD e diz que esse contato com o público é muito positivo. "O show terá uma hora e meia de duração... E é uma hora e meia de show e de contato com o pessoal que está lá, te prestigiando", comemora.
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO
De acordo com o prefeito, Luciano Rezende, o Viradão Vitória faz parte da revitalização do Centro da Capital capixaba. "Desde que assumi a prefeitura, defendo que a cultura tem que ir onde as pessoas estão, na rua. E esse projeto vem junto com a revitalização do Centro. Infelizmente, revitalização não se faz com decreto, ela vem com uma série de ações... A revitalização vem com um evento de música, teatro, uma temporada de arte, o Viradão Cultural, uma boa gastronomia", ressalta ele, afirmando que o movimento de ida ao Centro a lazer, hoje, está muito maior.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA - 7 DE SETEMBRO
CASA PORTO
16h: Mercado da Casa Porto
16h: Exposição Territórios Internos
17h: Poesia - Suely Bispo
17h05: Show - Dona Onete
18h30: Cortejo - Bandas de Congo Panela de Barro e Amores da Lua
19h: DJ Alien
CASA DA STAEL
16h: Exposição coletiva de artes visuais, gastronomia, feira criativa
17h: Sarau na Calçada Cultural da Casa da Stael
19h30: Música ao vivo
20h30: Intervenção Fashion Urbana
21h: Palco Aberto
MAES
18h: MAES na Fachada - Intervenção artística com projeção de videoarte do acervo do museu e de jovens artistas na fachada do MAES
GALERIA VIRGÍNIA TAMANINI
16h: Virados II - Exposição Coletiva de Artistas do Sindiappes
GALERIA HOMERO MASSENA
14h: Visitas mediadas à Exposição Amas - Fisionomias e Desmembramentos do artista Luciano Feijão
19h: Lançamento do catálogo Amas - Fisionomias e Desmembramentos do artista Luciano Feijão
MÁ COMPANHIA
16h: Estreia do espetáculo Pedra - Ivna Messina
AV. JERÔNIMO MONTEIRO
18h30: Cortejo - Banda de Congo Panela de Barro e Amores da Lua
18h: Projeção Vídeo Mapping - Pixx Fluxx
FAFI
18h30: Dança A Morte do Cisne - Diedra Rovena - Fafi
19h: Performance O que te diz meu corpo? - Geovanni Lima
19h: Espetáculo de Teatro Outros: Uma Experiência entre Dança e Performance - Coletivo Corpus Kardia
20h40: Show - Lordose pra Leão
RUA SETE
14h: Mercado do Vinil
16h: O Parque
PRAÇA COSTA PEREIRA
16h: Feira Sabor e Arte
RUA GAMA ROSA
14h: Espaço Vintage
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
18h: Show - Orizonti Sexteto -
20h: Espetáculo de Dança Experimento - A Dança que a Cidade Dança
20h45: Show - Duo Alma Viva
22h30: Show - Apoteose Capixaba - Pedro de Alcântara
ESCADARIA DO ROSÁRIO
20h: Show - Hip Hop - Tiago Set
22h: Show - Suspeitos Na Mira
23h30: Batalha de MCs
RELÓGIO PRAÇA 8
17h: Exposição de Carros Antigos
22h30: Show - Juliano Rabujah
00h: Espetáculo de Dança Movimento Urbano - Cia Vitória Street Dance
00h30: Show - Joana Bentes
2h: DJ Gustavo Txai
PRAÇA 8
19h: Poesia - Suely Bispo
19h05: Show - André Prando
21h05: Show - Silva
PARQUE MOSCOSO
18h: Show - Seresta - Oliveira Som
FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA TEATRO CARLOS GOMES
16h30: Show com BatuQdellas - Lounge do Festival
19h: 22a Mostra Competitiva Nacional de Curtas Teatro Carlos Gomes
20h: 8a Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Carlos Gomes
22h: Show com Zezé Motta Atendendo a Pedidos - Lounge do Festival
SÁBADO - 8 de SETEMBRO
PALÁCIO ANCHIETA
9h: Visita Mediada na Exposição Alvorada
9h40: Oficina Educativa - técnicas e temática da Exposição Alvorada
10h30: Teatro de Fantoches O Palácio na Ilha de Vitória
14h: História e Hap: versando o Palácio com a participação do artista
convidado Eduardo Salvador
16h: Teatro de Fantoches O Palácio na Ilha de Vitória
MAES
10h: Visitação à Exposição Mergulho - Estratégias para emergir
14h: Oficina de Origami com equipe educativa do MAES
GALERIA HOMERO MASSENA
10h: Visitas mediadas à Exposição Amas - Fisionomias e Desmembramentos - Luciano Feijão
FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA TEATRO CARLOS GOMES
14h: 3a Mostra Cinema e Negritude - Teatro Carlos Gomes
16h30: Sessão Especial - Somos Capixabas - Teatro Carlos Gomes
17h30: Lançamento de Livros Lounge do Festival
19h: 8a Mostra Competitiva Nacional de Longas Teatro Carlos Gomes
20h30: Sessão Especial de Encerramento Teatro Carlos Gomes
21h30: Premiação e Encerramento do 25o Festival de Cinema de Vitória Teatro Carlos Gomes
PARQUE MOSCOSO EVENTO DE PARABÉNS
08h: Leitura no Parque - Viagem pela Literatura
09h: Contação de História Boneca Lili - Alexandra Dantas - Viagem pela Literatura
09h: Capoeira - Mestre André Fadini e alunos - Circuito Cultural
09h30: Dança Urbana - Grupo GLAD CREW - Circuito Cultural
10h: Espetáculo de Teatro O Capacete Mágico
10h40: Parabéns pra Vitória
11h: Show - No Seu Abracinho
12h10: Projeto Circo nas Ruas
MUCANE
13h: Exposição Afro-tons de Zacimbas a Suelys: Vozes e olhares múltiplos - Coletivo Afro-tons
13h: Feijoada do Mucane - Ubuntu Quitutes
15h30: Espetáculo de Dança Negros de Todas as Cores - Companhia de Dança Afro Negraô
16h: Show - Samba Pras Moças
PRAÇA 8
17h15: Poesia - Roberto dos Reis
17h20: Show - Pop Jazz (Homenagem a Alexandre Lima)
20h30: Show - Herança Negra
RELÓGIO PRAÇA 8
13h: Exposição de Carros Antigos
13h: DJ Pedro Caztilla
15h: Show - Dan Abranches
16h30: Performance Corpores - Sinestesia das Cores - Rodolfo Talles
19h: Show - Gavi
AV. JERÔNIMO MONTEIRO
18h: Projeção Vídeo Mapping - Pixx Fluxx
QUADRA DA ESCOLA DE SAMBA PIEDADE
(Pça Mário de Oliveira Silva no 90)
19h: Final da Escolha do Samba Enredo
RUA GAMA ROSA
11h: Feijoada da Casa de Bamba com música ao Vivo
FAFI
17h: Espetáculo de Teatro Os Sequestrados - Companhia Respiro e Grupo Seis e Meia
17h50: Espetáculo de Dança - A Rua é Nossa - Mostra de Danças Urbanas
18h20: Show 30 anos de Resistência - Grupo América 4
19h50: Espetáculo de Teatro Ser (Tão) Coletivo Emaranhado
20h30: Show - Forró Bem Ti Vi
CASA PORTO
14h: Mercado da Casa Porto
14h: Exposição Territórios Internos
14h: Dj Deb Shultz Projeto Rap Femme
16h: Show - Big Band UFES - Festival de Bandas Novas
17h10: Show Moreati - Festival de Bandas Novas
18h20: Show - Rodrigo Novo - Festival de Bandas Novas
19h30: Show - Gabriela Brown - Festival de Bandas Novas
20h40: Show - Nina Becker
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
16h: Poesia - Roberto dos Reis
16h05: Show - Fábio do Carmo instrumental
17h35: Espetáculo de Dança Bloco do Eu Sozinha - Yuriê Perazzini
18h05: Show - Chorinho nas Ruas
20h05: Show - Trio Ventaca
BIBLIOTECA SARAU
14h: Banca Troca de Livros - Biblioteca
14h: Lançamento e Relançamento de livros
- Bernadete Lyra - Memórias das ruínas de Creta -
- Neusa Jordem - Ciça, boa de bola" e "Perdidos na Floresta" (infantojuvenil)
- Sonia Maria da Costa Barreto - "Guigui" (infantojuvenil)
- Sonia Rosseto - "A panela encantada" (infantojuvenil)
- Anaximandro Amorim - O breviário do silêncio" - Poesia
- Ester Abreu - "O lagarto amedrontado no jardim" - (infantojuvenil)
- Renata Bomfim - "Colóquio das árvores" - Poesia;
- Regina Menezes Loureiro - "Itaguaçu : primeiras fazendas, dias atuais;
- Maria José Menezes - "O lobo e a corneta" (infantojuvenil)
- Mônica Porto - "Historieta de uma flor, a Julieta" (infantojuvenil).
- Eliana Zandonade - "Uma bela noite" (infantojuvenil)
- Elizabeth Martins - "O jardim de Laila" {infantojuvenil)
- Ilvan Filho - "Amigo fiel" {infantojuvenil)
16h: Sarau Verbo Intransitivo - Grupo Z de Teatro (Fernando Marques, Alê Bertoli e Daniel Boone)/ Performance com Felipe Mourad/ Música com Alessandra Biato/ Ator Permormer Luiz Carlos Cardoso e Culinária Reinaldo Resende (LABIA)
PARQUE MOSCOSO
18h: Show - Trio Nessos
20h: Show - Léo de Paula (com participação dos alunos da oficina de percussão do MUCANE)