Vila Velha será a próxima cidade que o Big Beatles fará show pelas ruas

Projeto Here comes the Sun, do Clube Big Beatles. Banda tocou em cima de um ônibus inglês as músicas dos Garotos de Liverpool Crédito: Demtrius Silva/Instagram/@clubebigbeatlesoficial

O povo pediu e o Clube Big Beatles resolveu aceitar. Após fazer o projeto "Here Comes The Sun", que levou músicas do quarteto de Liverpool pelas ruas da cidade de Vitória em cima de um ônibus inglês, a banda vai levar o projeto para Vila Velha.

"Foi um pedido dos fãs. Quando anunciamos nas redes a apresentação em Vitória, recebemos muitos pedidos de fazer em Vila Velha também", explica Edu Henning, integrante da banda.

E o pedido foi atendido e já tem mês para rolar. "Novembro vamos para Vila Velha. Estamos acertando o roteiro com parceiros na cidade. A ideia é positiva, é música", inicia ele, anunciando que o projeto pode se estender mais ainda.

"Vamos ampliar, levar para outros lugares. Vamos atravessar a ponte e fazer o circuito de Vila Velha, mas a ideia também é ter o prazer de partir para outros municípios, levando o mesmo clima, força e emoção da apresentação de sábado (11)", completa.

No melhor estilo U2, mas com músicas dos Reis do Iê, Iê, Iê, o Clube Big Beatles realizou uma apresentação histórica pelas ruas de Vitória no último sábado (11). O percurso feito saiu da Fucape, na Reta da Penha, e seguiu pelos bairros Jardim da Penha, Praia do Canto, Bento Ferreira e Enseada do Suá.

No estacionamento do Shopping Vitória, o Big Beatles realizou uma apresentação gratuita de aproximadamente 1 hora. "Foi emocionante. Circulamos pelos bairros de Vitória tocando músicas que falam de amor, irmandade e simpatia e víamos as pessoas colocando os braços para fora dos apartamentos, piscando luzes, pessoas com crianças no colo... A ideia de semear a paz, o amor, a amizade e carinho, foi alcançada", conta.