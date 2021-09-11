Conheça as músicas mais tocadas nas rádios de Vitória, segundo o Ecad

"Detalhes", de Roberto Carlos, aparece em quarto lugar na lista do Ecad Crédito: Projeto Emoções/Reprodução

Quem pensava que seria Marília Mendonça ou Gusttavo Lima o dono da música mais tocada em 2020 nas rádios de Vitória, Capital do Espírito Santo, se enganou. Os grandes nomes do sertanejo e que fazem sucesso em plataformas digitais como YouTube e Spotify, nem entraram na lista.

O sucesso de 1974 aparece em primeiro no número de arrecadações do ano nas rádios adimplentes com o escritório. Para quem não conhece, Billy é avô da atriz e cantora Lua Blanco, sucesso como Roberta Messi, na versão brasileira da novela Rebelde.

A lista continua com "Agnus Dei", de Michael Whitaker Smith e regravada por diversos artistas do gospel. "O Galileu" aparece em terceiro, dividindo espaço com "Lose Yourself", do Eminem. Na lista ainda aparecem "Detalhes", de Roberto Carlos, "Novas Regras", sucesso na voz do grupo Pra Valer, e "Fio de Cabelo".

O panorama pegou de surpresa o gerente de rádios da Rede Gazeta (que possui as rádios Litoral, Gazeta e Mix FM), Carlos Gonzaga, que acreditava que o sertanejo estaria no topo da lista. "Tem que analisar qual foi o ponto exato da pesquisa que eles pegaram. Esperava realmente o sertanejo no topo da lista", disse, ao lembrar que Marília Mendonça foi a artista brasileira mais ouvida em 2020 no Spotify.

Segundo Gonzaga, nos seis primeiros meses deste ano o sertanejo e a pisadinha lideraram as paradas da Litoral FM. "'Batom de Cereja', de Israel e Rodolffo, 'Facas', parceria das duplas Diego & Victor Hugo com Bruno & Marrone, e 'Recairei', dos Barões da Pisadinha, estão na lista das mais tocadas", conta.

CIDADE QUE MAIS ARRECADOU DIREITOS AUTORAIS NO ES

O Ecad também fez um balanço sobre a arrecadação de direitos autorais de execução pública de música no município. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus, que continua a impactar a economia do país, Vitória foi a cidade que mais arrecadou direitos autorais no Espírito Santo em 2020.

Nos seis primeiros meses deste ano, o segmento de Rádio foi o que mais contribuiu na capital capixaba para os valores arrecadados, que são destinados a compositores, intérpretes, músicos e demais titulares.

Confira abaixo o TOP 5 de músicas mais tocadas nas rádios de Vitória em 2020, segundo o Ecad.

1° lugar: Amanhecendo (Billy Blanco)

Amanhecendo (Billy Blanco) 2º lugar: Agnus dei (Michael Whitaker Smith)



Agnus dei (Michael Whitaker Smith) 3º lugar: O galileu (Ereni) e Lose yourself (Bass Jeff / Luis Edgardo Resto / Eminem)



O galileu (Ereni) e Lose yourself (Bass Jeff / Luis Edgardo Resto / Eminem) 4º lugar: Oração de São Francisco (Padre Irala); Detalhes (Erasmo Carlos / Roberto Carlos); Conheço um coração (Pe. Joãozinho); Bom ver você (Lourival); Faz um milagre em mim (Kelly Danese / Joselito); Novas regras (Douglas Lacerda / Valtinho Jota); e Acaso não sabeis (Flavinho / Hugo Santos)



Oração de São Francisco (Padre Irala); Detalhes (Erasmo Carlos / Roberto Carlos); Conheço um coração (Pe. Joãozinho); Bom ver você (Lourival); Faz um milagre em mim (Kelly Danese / Joselito); Novas regras (Douglas Lacerda / Valtinho Jota); e Acaso não sabeis (Flavinho / Hugo Santos) 5º lugar: Fio de cabelo (Marciano / Darci Rossi)

