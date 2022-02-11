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Leonel Ximenes

Conheça as músicas mais tocadas no ES. Tem cada surpresa…

O clássico “Parabéns a Você” está presente no ranking do Ecad, mas no segmento rádio e shows ao vivo o resultado é surpreendente

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

11 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A tradicional
A tradicional "Parabéns a você" lidera o ranking de música ao vivo no ES Crédito: Vishnu-r-nair/unsplash/Arte Geraldo Neto
Músicas dos gêneros mais diferentes compõem as listas das mais tocadas nas rádios e em shows ao vivo no Estado. A coluna solicitou e recebeu, com exclusividade, o ranking preparado pelo Escritório Central de Arrecadação (Ecad). Os resultados são surpreendentes.
No ano passado, no período de janeiro a setembro, a canção mais tocada foi “Cara Mia”, de Abner C. Rosen e Bunny Lewis, seguida por “The Man Who Knew Too Much”, de Bernard Herrmann – do filme de Hitchcock -, e “Amanhecendo”, de Billy Blanco.

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Já no segmento de música ao vivo, as melodias são mais conhecidas do grande público. O ranking das três primeiras, em 2021 (entre janeiro e setembro), são a clássica “Parabéns a Você”, seguida por “Boate Azul” e “Chão de Giz”, de Zé Ramalho.
Quando analisada a lista das mais tocadas nos últimos cinco anos nas rádios, ao vivo e em casas de festas e diversão, o resultado muda um pouco em relação à listagem anterior. As duas primeiras seguem as mesmas – “Parabéns a Você” e “Boate Azul” – e a terceira colocação é de “Samara”, de João Silveira, que é bastante tocada pelo capixaba Alemão do Forró.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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