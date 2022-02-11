Conheça as músicas mais tocadas no ES. Tem cada surpresa…

Músicas
dos gêneros mais diferentes compõem as listas das mais tocadas nas rádios e em shows ao vivo no Estado. A coluna solicitou e recebeu, com exclusividade, o ranking preparado pelo Escritório Central de Arrecadação (Ecad). Os resultados são surpreendentes.
No ano passado, no período de janeiro a setembro, a canção mais tocada foi “Cara Mia”, de Abner C. Rosen e Bunny Lewis, seguida por “The Man Who Knew Too Much
”, de Bernard Herrmann – do filme de Hitchcock -, e “Amanhecendo”, de Billy Blanco.
Já no segmento de música ao vivo, as melodias são mais conhecidas do grande público. O ranking das três primeiras, em 2021 (entre janeiro e setembro), são a clássica “Parabéns a Você”, seguida por “Boate Azul” e “Chão de Giz”, de Zé Ramalho.
Quando analisada a lista das mais tocadas nos últimos cinco anos nas rádios, ao vivo e em casas de festas e diversão, o resultado muda um pouco em relação à listagem anterior. As duas primeiras seguem as mesmas – “Parabéns a Você” e “Boate Azul” – e a terceira colocação é de “Samara”, de João Silveira, que é bastante tocada pelo capixaba Alemão do Forró
.