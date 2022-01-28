Deputado quer dar título de cidadão do ES a fenômeno da música sertaneja

O deputado estadual Carlos Von
(Avante) protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei para conceder o título de Cidadão Espírito-Santense ao cantor Nivaldo Lima. Nivaldo é o nome de batismo do artista Gusttavo Lima, um dos maiores fenômenos de audiência da música brega brasileira na atualidade.
Von destaca, na sua justificativa, que o sertanejo possui enorme carinho pela Cidade-Saúde. E vai além. “Este parlamentar rememora inclusive aquele garoto com corpo franzino que agitava o calçadão da Praia do Morro em Guarapari
/ES com suas músicas, que posteriormente viria a fazer o sucesso que já prometia e demonstrava.”
O deputado relembra outro fato: “Nivaldo, mais conhecido como Gusttavo, já residiu em Guarapari-ES, onde fazia exibições nas praias e nos quiosques do município, e narrou estar muito ansioso para voltar ao Espírito Santo – para show nesta próxima sexta-feira –, onde deixou bons amigos e ótimas lembranças”.
O parlamentar proponente da homenagem, cuja base eleitoral é Guarapari, agora vai aguardar pelo retorno das atividades da Assembleia Legislativa
, para que a medida seja aprovada e o cantor sertanejo seja reconhecido pelo título de cidadão do ES.
O cantor sertanejo Gusttavo Lima já ultrapassou 19 milhões de seguidores
em sua página no Facebook, superou 14,6 milhões de seguidores no Twitter, conta com mais de 42,4 milhões de seguidores no Instagram e, no YouTube, seus vídeos superam as 10 bilhões de visualizações.
Casado, dois filhos, o cantor de 33 anos é mineiro da cidade de Presidente Olegário. E como todo bom mineiro do interior, adora Guarapari. Em entrevista ao repórter Felipe Khoury (HZ/A Gazeta)
, declarou sua paixão pelo mais famoso balneário capixaba: “Guarapari é uma cidade que está no meu coração”.