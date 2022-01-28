Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Deputado quer dar título de cidadão do ES a fenômeno da música sertaneja

Parlamentar defende a iniciativa argumentando que o cantor tem "enorme carinho" por Guarapari

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

28 jan 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Gusttavo Lima:
Gusttavo Lima: "Guarapari é uma cidade que está no meu coração" Crédito: Divulgação
deputado estadual Carlos Von (Avante) protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei para conceder o título de Cidadão Espírito-Santense ao cantor Nivaldo Lima. Nivaldo é o nome de batismo do artista Gusttavo Lima, um dos maiores fenômenos de audiência da música brega brasileira na atualidade.
Von destaca, na sua justificativa, que o sertanejo possui enorme carinho pela Cidade-Saúde. E vai além. “Este parlamentar rememora inclusive aquele garoto com corpo franzino que agitava o calçadão da Praia do Morro em Guarapari/ES com suas músicas, que posteriormente viria a fazer o sucesso que já prometia e demonstrava.”

Veja Também

Gusttavo Lima fecha turnê nos EUA e bate recorde de público

De Gusttavo Lima a funk e futebol, fundos apostam em entretenimento

O deputado relembra outro fato: “Nivaldo, mais conhecido como Gusttavo, já residiu em Guarapari-ES, onde fazia exibições nas praias e nos quiosques do município, e narrou estar muito ansioso para voltar ao Espírito Santo – para show nesta próxima sexta-feira –, onde deixou bons amigos e ótimas lembranças”.
O parlamentar proponente da homenagem, cuja base eleitoral é Guarapari, agora vai aguardar pelo retorno das atividades da Assembleia Legislativa, para que a medida seja aprovada e o cantor sertanejo seja reconhecido pelo título de cidadão do ES.

Veja Também

Conheça o Tigrão que virou símbolo de Guarapari

Conheça a Praia dos Adventistas, em Guarapari

O cantor sertanejo Gusttavo Lima já ultrapassou 19 milhões de seguidores em sua página no Facebook, superou 14,6 milhões de seguidores no Twitter, conta com mais de 42,4 milhões de seguidores no Instagram e, no YouTube, seus vídeos superam as 10 bilhões de visualizações.
Casado, dois filhos, o cantor de 33 anos é mineiro da cidade de Presidente Olegário. E como todo bom mineiro do interior, adora Guarapari. Em entrevista ao repórter Felipe Khoury (HZ/A Gazeta), declarou sua paixão pelo mais famoso balneário capixaba: “Guarapari é uma cidade que está no meu coração”.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Italiano devolve título de cidadão do ES: "Não me serviu de nada"

João de Deus tem título de Cidadão do Espírito Santo

Líder do MST e Jean Wyllys vão receber títulos de cidadãos do ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Guarapari Carlos Von Sertanejo Gusttavo Lima
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026
Imagem de destaque
'Podemos atingir alvos a 2.000 km': por dentro da base secreta da Ucrânia que lança drones que matam milhares de soldados da Rússia todos os meses
Uma criança chegou já morta e com sinais de violência sexual no PA de Alto Lage, em Cariacica
Bebê morre após se afogar em balde com água em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados