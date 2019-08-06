ATÉ SETEMBRO

Vila Velha recebe Festival Cultural Capixaba para incentivar o turismo

Evento é realizado no Boulevard Shopping, no Jóquei de Itaparica, e faz parte da comemoração do "Mês do Folclore"

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 14:35 - Atualizado há 6 anos

Banda de congo Amores da Lua, no Festival Cultural, no Boulevard Vila Velha Crédito: Felix Falcão/PMVV

Desde sábado (3), Vila Velha vai respirar cultura. A cidade recebe o Festival Cultural Capixaba com uma longa programação, que vai até o mês de setembro, no Boulevard Vila Velha, no Joquei de Itaparica, e conta com apresentações de capoeira, danças urbanas e congo; exposição fotográfica; oficinas de artesanatos, berimbau, cabelo afro e turbante, panelas de barro, entre outras.

A abertura ficou por conta da Banda de Congo Amores da Lua e a exposição "Ícones da Cultura Capixaba". A banda, do bairro Santa Martha, apresentou o ritmo com um cortejo pelos corredores do espaço, enquanto a mostra trouxe peças que representam a identidade da cultura capixaba, como o mastro de São Benedito, estandartes, barco da festa de São Pedro, tambor e casaca.

"Abrir esse evento foi importante, pois mostramos parte de nossa cultura. Muita gente que estava no shopping parou para nos assistir, filmar e fotografar. Isto é bem legal", comemorou o mestre da banda, Ricardo Sales, em fala ao site da Prefeitura de Vila Velha.

Realizado em frente à loja do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizada no segundo piso do centro comercial, um dos objetivos do festival é fomentar as atividades do Centro de Atendimento ao Turista do Shopping Boulevard.

“É uma parceria para movimentar a unidade, com o que a gente tem de melhor no artesanato capixaba. Estaremos trazendo outras atividades e oficinas para uma maior divulgação do CAT”, explicou a coordenadora municipal de Turismo de Vila Velha, Flávia Vidigal.

“Durante o festival, as ações ampliarão a divulgação de Vila Velha, como um destino turístico importante no Espírito Santo. Além disso, os artesãos contarão com o aumento do fluxo de clientes”, complementa o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Abreu de Almeida.

Banda de congo Amores da Lua, no Festival Cultural, no Boulevard Vila Velha Crédito: Divulgação/PMV

O evento, que prossegue até o dia 9 de setembro, faz parte da comemoração do "Mês do Folclore" e conta com a parceria firmada entre as prefeituras de Vila Velha e de Vitória. Para a assessora técnica da Secretaria Municipal de Cultura da Capital, Lena Cogo, a troca de experiência entre as duas cidades fortalece a cultura popular capixaba.

"A participação do Circuito Cultural no Festival Cultural Capixaba mostra claramente a política pública de promoção, acesso e fortalecimento dos bens culturais do projeto. Esse intercâmbio mostra a legitimidade e o envolvimento de todos na construção do projeto, além de ser uma vitrine e uma referência de política pública de cultura", disse Lena Cogo, gerente do Circuito Cultural.

Festival Cultural Capixaba

Local: Em frente à loja do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no 2º piso do Shopping Boulevard.

Horário: 15 horas

PROGRAMAÇÃO

6 e 8 de agosto: Oficina de artesanato com ícones capixabas.

10 de agosto: Apresentação de capoeira.

12 de agosto: Exposição fotográfica.

13 e 15 de agosto: Oficina de berimbau.

17 de agosto: Apresentação de danças urbanas.

20 e 22 de agosto: Oficina de turbante e cabelo afro.

24 de agosto: Apresentação da banda de congo Panela de Barro.

27 e 29 de agosto: Oficina/Exposição de panela de barro.

1° de setembro: Apresentação das bandas de congo: Mestre Honório e Raízes da Barra. Contação de hstória.

