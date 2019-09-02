'Verão de 84' evoca a nostalgia oitentista

Depois do sucesso de Stranger Things, a nostalgia oitentista dominou o mercado do cinema e das séries. Nessa onda tivemos a adaptação do livro It  que ganha seu segundo capítulo na próxima semana  Cobra Kai, a continuação em série de Karatê Kid, Glow, da Netflix, o longa independente Turbo Kid e diversas outras produções que usaram a ambientação ou a estética da época. Surfando nessa tendência, estreia nos cinemas Verão de 84, que é (até no título) uma grande homenagem aos anos 1980.

Passado (obviamente) em 1984, o filme acompanha um grupo de amigos que começam a investigar um vizinho sob a suspeita dele ser um serial killer, tudo isso enquanto lidam com problemas hormonais, romances e com seus relacionamentos familiares.

Como foi dito no começo do texto, o longa é uma grande celebração nostálgica. Dessa forma, a sensação de já vi isso antes se faz presente durante toda a obra. Desde o roteiro até o visual, que lembra muito obras como Conta Comigo (1986), Goonies (1985), Janela Indiscreta (1954) além dos já citados Stranger Things (2016) e It (2017).

DIREÇÃO

Os diretores François Simard , Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell (todos de Turbo Kid) evocam a década de 80 e a memória afetiva do espectador referenciando obras clássicas como o filme Tubarão (1975) e a série Magnum (1980), mas também no uso de uma trilha com muitos sintetizadores e música pop da época. Claro que nada disso sustentaria o filme se não envolvesse um bom mistério de investigação e uma subtrama sobre puberdade e amadurecimento.

Mesmo com uma história simples e previsível, os realizadores conseguem trabalhar o suspense do filme durante quase toda sua duração. Isso se dá graças ao bom desenvolvimento e à boa apresentação dos personagens ao longo da narrativa  a amizade, as interações e o comportamento parecem autênticos e reais. Assim, quando o terror e a tensão surgem em tela, o público se importa com o destino dos protagonistas.

ATUAÇÕES

Vale lembrar que se os atores fossem ruins esse desenvolvimento não serviria para nada. Ainda bem que o quarteto principal formado por Graham Verchere (Davey Armstrong), Judah Lewis (Tommy Eats Eaton), Caleb Emery (Dale Woody' Woodworth) e Cory Gruter-Andrew (Curtis Farraday) não faz feio  tanto nos momentos individuais quanto na interação em grupo.

Esse envolvimento criado eleva a obra. Pois é a partir dele que a trama investigativa desperta mais interesse e dá ritmo à trama. Assim, a violência e o gore mostrados principalmente no terceiro ato passam a ter mais peso, pois com o aumento da ameaça apresentada pelo serial killer, o público passa a temer pelo destino dos personagens.