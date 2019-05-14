Venda de ingressos para turnê "Amigos" começa nesta terça-feira

06/05/2019 - Chitãozinho, Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano posam para divulgação da turnê Amigos Crédito: Divulgação

venda de ingressos para a série de shows do projeto Amigos começa nesta terça (14), à 0h01, com tíquetes disponíveis para o show de Belo Horizonte, em 20 de julho. Os preços das entradas variam de R$ 40 a R$ 1.000 e a compra pode ser feita pelo para a série de shows do projetocomeça nesta terça (14), à 0h01, com tíquetes disponíveis para o show de Belo Horizonte, em 20 de julho.e a compra pode ser feita pelo site da Livepass

Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Leonardo anunciaram Amigos 20 Anos: A História Continua com uma turnê nacional. Inicialmente, há quatro apresentações já confirmadas no país em 2019: Belo Horizonte (estádio do Mineirão), em 20 de julho (Dia do Amigo); em São Paulo (Allianz Parque), no feriado de 7 de setembro; em Porto Alegre (Arena do Grêmio), em 23 de novembro; e no Rio (Arena Jeunesse), em 14 de dezembro.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em 23 de agosto, também deve receber um show, mas a produção do Amigos ainda não confirma. Brasília, no dia 26 de outubro, é outro destino ainda não anunciado.

Ainda haverá uma série de eventos em 2020, com datas ainda a confirmar.

"São três horas de puro hit. Músicas para o povo cantar, se emocionar, se encantar e matar as saudades", disse Chitãozinho ao F5. Na lista, canções como "É o Amor", "Evidências" e "Não Aprendi a Dizer Adeus".

O projeto Amigos fez sucesso na década de 1990 ao reunir os cantores sertanejos para programação de fim de ano da Globo. À época, Leandro, que era dupla de seu irmão Leonardo, fazia parte do sexteto. Ele morreu vítima de um câncer agressivo em 23 de junho de 1998.

O primeiro show foi em 1995, em São Caetano do Sul (Grande São Paulo). Na ocasião, brinquedos e alimentos eram trocados por ingressos para ajudar em doações. O sucesso do show exibido às vésperas do Natal daquele ano fez com que a emissora repetisse a dose com edições parecidas em 1996, 1997 e 1998, quando ocorreu a última transmissão em dezembro.

AGENDA DE SHOWS

BELO HORIZONTE

Quando: 20 de julho

Onde: Estádio do Mineirão

Quanto: R$ 40 a R$ 500

Venda de ingressos: a partir de 14 de maio, à 0h01

SÃO PAULO

Quando: 7 de setembro

Onde: Allianz Parque

Quanto: R$ 50 a R$ 480

Venda de ingressos: a partir de 17 de maio, à 0h01

Quando: 23 de novembro

Onde: Arena do Grêmio

Quanto: R$ 50 a R$ 1.000

Venda de ingressos: a partir de 23 de maio, à 0h01

Quando: 14 de dezembro

Onde: Arena Jeunesse

Quanto: R$ 90 a R$ 420