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LANÇAMENTO

Valesca Popozuda volta ao proibidão e promete mais liberdade sexual

Em nova fase da carreira, Valesca (quase) ensaia um retorno ao estilo da Gaiola das Popozudas com regravação de "Meu Ex", sem medo de ser feliz

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 15:44

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

31 jan 2019 às 15:44
Crédito: Thiago Gurgel/Reprodução/Instagram @valescapopozuda
Valesca Popozuda ficou um tempo sem dar o ar da graça, mas isso não quer dizer que a funkeira estava parada: só em 2018, lançou três músicas, além de participações que fez com DJs e em shows Rio de Janeiro afora.
O fato é que a cantora estreia em nova fase da carreira, mas com um gostinho de "Gaiola das Popozudas", que já voltou com "Meu Ex", desde que foi lançada - um funk proibidão ao estilo que era comum à funkeira desde antes de 2012, quando ainda era vocalista do grupo. Aliás, foi nesse mesmo ano que Valesca decolou na carreira solo e, de lá para cá, só amadureceu a ideia de seguir os passos artísticos sozinha.
"Estou chegando a um momento da carreira em que posso olhar para trás e dizer para quem me segue: 'Essa é a minha história", dispara, em entrevista ao Gazeta Online. Valesca relata que não consegue trazer a personalidade de antes investindo na imagem atual, sem mudar o estilo e raiz.
Segundo ela, "Meu Ex" vem em um 'remake' que promete proporcionar uma nova mensagem ao público. A versão light do clipe, nas plataformas digitais, já foi assistido mais de 1 milhão de vezes e esse número não deve parar por aí: "A mensagem que vou mostrar é a mesma que já fazia lá atras. Porém, agora, com uma qualidade melhor", diz.
A versão pesada, que foi lançada antes, está seguindo ainda para os 300 mil views. Assista abaixo.
Aguarde. A Valesca com liberdade sexual está chegando
Valesca Popozuda, funkeira
LUDMILLA, ANITTA, NEGO DO BOREL E PARCERIAS NA MÚSICA
Valesca não exclui a possibilidade de firmar parcerias com artistas do mesmo ramo para o futuro. Até porque, "Meu Ex" foi um presente de Ludmilla, como a funkeira mesmo já declarou em outras entrevistas. Ao Gazeta Online, a Popozuda frisa que é muito fã desses colegas.
"Sou muito fã da Ludmilla, nos falamos sempre. Ela é batalhadora e está indo muito bem. A música foi um presente que ela me deu, que jamais esquecerei. O Nego (do Borel) é aquela pessoa que, onde você encontra, faz festa, gosto muito. A Anitta eu não tenho contato porém a admiro muito como artista e como empresária. É uma menina que está se tornando um mulherão e tanto e eu falo isso em todos os sentidos. Tiro meu chapéu para o trabalho dela e fico feliz que ela esteja brilhando como está. A Jojo (Todynho) é uma figuraça que eu amo de paixão. É simples, não deixou o sucesso subir e está aí batalhando como todos nós", conclui.
Sou uma artista independente, sem gravadora, sem investidores. Meu foco é apresentar ao público meu trabalho. Isso sempre resulta em me manter no meio musical sem precisar ser a melhor voz de todas. E está vindo um EP babado, bem do jeito que a galera gosta, por aí
Valesca Popozuda, funkeira
BEIJINHO NO OMBRO
A funkeira ficou famosa nacionalmente com o hit "Beijinho no Ombro", seu maior sucesso, que nasceu em 2013. Ela chama a música de "amuleto da sorte" e avalia que naquele ano deu o maior passo na carreira solo.
"É o resultado de um trabalho que foi feito da melhor forma possível", finaliza.

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