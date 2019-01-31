Valesca Popozuda volta ao proibidão e promete mais liberdade sexual

Crédito: Thiago Gurgel/Reprodução/Instagram @valescapopozuda

Valesca Popozuda ficou um tempo sem dar o ar da graça, mas isso não quer dizer que a funkeira estava parada: só em 2018, lançou três músicas, além de participações que fez com DJs e em shows Rio de Janeiro afora.

O fato é que a cantora estreia em nova fase da carreira, mas com um gostinho de "Gaiola das Popozudas", que já voltou com "Meu Ex", desde que foi lançada - um funk proibidão ao estilo que era comum à funkeira desde antes de 2012, quando ainda era vocalista do grupo. Aliás, foi nesse mesmo ano que Valesca decolou na carreira solo e, de lá para cá, só amadureceu a ideia de seguir os passos artísticos sozinha.

"Estou chegando a um momento da carreira em que posso olhar para trás e dizer para quem me segue: 'Essa é a minha história", dispara, em entrevista ao Gazeta Online. Valesca relata que não consegue trazer a personalidade de antes investindo na imagem atual, sem mudar o estilo e raiz.

Segundo ela, "Meu Ex" vem em um 'remake' que promete proporcionar uma nova mensagem ao público. A versão light do clipe, nas plataformas digitais, já foi assistido mais de 1 milhão de vezes e esse número não deve parar por aí: "A mensagem que vou mostrar é a mesma que já fazia lá atras. Porém, agora, com uma qualidade melhor", diz.

A versão pesada, que foi lançada antes, está seguindo ainda para os 300 mil views. Assista abaixo.

Aguarde. A Valesca com liberdade sexual está chegando Valesca Popozuda, funkeira

LUDMILLA, ANITTA, NEGO DO BOREL E PARCERIAS NA MÚSICA

Valesca não exclui a possibilidade de firmar parcerias com artistas do mesmo ramo para o futuro. Até porque, "Meu Ex" foi um presente de Ludmilla, como a funkeira mesmo já declarou em outras entrevistas. Ao Gazeta Online, a Popozuda frisa que é muito fã desses colegas.

"Sou muito fã da Ludmilla, nos falamos sempre. Ela é batalhadora e está indo muito bem. A música foi um presente que ela me deu, que jamais esquecerei. O Nego (do Borel) é aquela pessoa que, onde você encontra, faz festa, gosto muito. A Anitta eu não tenho contato porém a admiro muito como artista e como empresária. É uma menina que está se tornando um mulherão e tanto e eu falo isso em todos os sentidos. Tiro meu chapéu para o trabalho dela e fico feliz que ela esteja brilhando como está. A Jojo (Todynho) é uma figuraça que eu amo de paixão. É simples, não deixou o sucesso subir e está aí batalhando como todos nós", conclui.

Sou uma artista independente, sem gravadora, sem investidores. Meu foco é apresentar ao público meu trabalho. Isso sempre resulta em me manter no meio musical sem precisar ser a melhor voz de todas. E está vindo um EP babado, bem do jeito que a galera gosta, por aí Valesca Popozuda, funkeira

BEIJINHO NO OMBRO

A funkeira ficou famosa nacionalmente com o hit "Beijinho no Ombro", seu maior sucesso, que nasceu em 2013. Ela chama a música de "amuleto da sorte" e avalia que naquele ano deu o maior passo na carreira solo.