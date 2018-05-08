V Feira Literária Capixaba vai lançar 70 obras de capixabas

Feira Literária Capixaba pretende reunir 10 mil pessoas nesta edição Crédito: Feira Literária Capixaba/Divulgação

O mercado literário capixaba está em foco neste mês de maio. Além da Bienal Rubem Braga, que acontece de 15 a 20 deste mês, em Cachoeiro, acontece a V Feira Literária Capixaba. De 23 a 27 de maio, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, recebe o evento que terá o lançamento de 70 obras de autores capixabas.

Além de dezenas de lançamentos de obras genuinamente capixabas, a feira terá participação ativa de academias de Letras do interior do Espírito Santo, apresentação de banda de congo e programação especial, com rodas de conversa e redes de leitura, para grupos de alunos da periferia de Vila Velha.

A feira, desta vez, terá dois ambientes sediados na Ufes. Um deles será no auditório do Centro de Ciências Exatas (CCE) e na área externa, próximo ao edifício, será construída uma tenda cultural, que é onde vai acontecer grande parte das contações de histórias e atividades. Vários grupos de teatro também participarão da feira.

"Serão nove palestras, no total, e 22 mesas redondas. Nossa ideia é sempre valorizar a literatura do Estado e mostrar o quanto os grupos de todo o Espírito Santo são ricos em produzir cultura da nossa história", explica a presidente da feira, Ester Abreu, que complementa: "Nós não temos ideia do quanto o interior produz para enriquecer a nossa cultura. Aqui (na Grande Vitória) a gente não conhece. E eles têm uma produção excelente, muitos poetas".

O escritor de Cachoeiro de Itapemirim produziu "Monge Guerreiro", Melhor Livro Nacional de 2017 - votado em uma enquete na internet realizada pelo grupo Acervo do Leitor/ Reino dos Livros, que reuniu mais de 50 mil leitores e é considerado o maior da América Latina. A primeira edição de seu livro, produzida de forma independente, foi lançada no final de 2016, com 442 páginas, e está esgotada. Reforçando a fala de Ester, está o trabalho de Rômulo Felippe.A primeira edição de seu livro, produzida de forma independente, foi lançada no final de 2016, com 442 páginas, e está esgotada.

O cachoeirense participará de uma das mesas redondas da feira, que vai discutir a evolução do mercado da literatura fantástica no Espírito Santo. Para ele, inclusive, os admiradores e entusiastas do tema no Estado e no país só aumentam. Prova é que ele fechou um contrato de cinco anos com a editora paulista Cavaleiro Negro, que publica best-sellers do gênero da Fantasia, e está em negociação para lançar o trabalho até no exterior.

PROGRAMAÇÃO ABRANGENTE

Ester confidencia que, desta vez, ela tentou trazer para a programação atividades que dialogassem com o momento de valorização da diversidade que o País vive. "Procuramos modernizar e inovar para atrair mais gente. Pode vir da criança à vovó", brinca ela, que aguarda a visita de mais de 10 mil pessoas durante os dias de evento.

Para a presidente, a inclusão social que a literatura promove também é muito importante. Por esse motivo, comemora a implantação de um projeto que vai valorizar jovens de grupos da periferia de Vila Velha. "Para eles haverá declamação de poemas, redes de leitura e toda a programação regular do evento", adianta.

No último dia de feira, dia 27 de maio, acontece a premiação do III Prêmio Capixaba de Literatura "Afonso Cláudio de Freitas Rosa". O título é para quem quiser se inscrever nas categorias "Ensaio" e "Ilustração". Ester frisa que, no último ano, até artistas do exterior se inscreveram. Os interessados devem entrar em contato com a organização da feira, por meio do (27) 99963-2613 para mais informações.

LITERATURA FANTÁSTICA NO ESPÍRITO SANTO

Você pode nunca ter ouvido falar no termo "literatura fantástica", mas certamente já teve algum contato com ela. Livros que contam histórias épicas ou que remontam tramas em outros mundos, jogos de RPG e até séries como a famosa "Game of Thrones" fazem parte desse nicho, como explica o escritor Rômulo Felippe, que participará de uma mesa redonda da feira.

"A literatura fantástica é uma literatura que engloba fantasia, ficção... Até o terror. Tudo que vai além da realidade. Mas normalmente tem essa pegada de fantasia medieval. Se eu precisasse definir em uma frase, talvez escolhesse: 'A literatura fantástica tem o papel de nos tirar da realidade, nos transportar para outro mundo em uma realidade bem aquém da nossa'", afirma ele, que, há cerca de um ano e meio, lançou "Monge Guerreiro" - livro cuja trama se passa na época medieval da Europa.

A feira é muito frequentada por estudantes. É uma grande oportunidade de mostrar para o público um pouco mais dessa modalidade e mostrar os nossos talentos Rômulo Felipe, escritor

Para o autor, no Brasil ainda está se formando uma rede de leitores da literatura fantástica. Isso porque apesar de sempre ter existido, o termo ainda é novo para muita gente. "É uma coisa que há 20 anos não era muito conhecida. Mas, repare: Monteiro Lobato já fazia isso com 'Sítio do Pica-pau Amarelo'", avalia. Rômulo enxerga que no exterior existem mais referências na área, o que também facilita a exportação das obras. "Meu livro, por exemplo, vou relançá-lo em novembro, na Europa, com uma editora italiana, e estou em negociação para lançá-lo nos Estados Unidos", exemplifica.

O escritor capixaba Rômulo Felipe é autor de "Monge Guerreiro", cuja história remonta à idade média da Europa Crédito: Reprodução/Facebook Rômulo Felipe

Ainda assim, Rômulo revela que o cenário no Espírito Santo está em crescente desenvolvimento - que já traz frutos. "Temos muitos autores se dedicando a isso e que estão fazendo sucesso Brasil afora, também. É justamente sobre esses movimentos que vamos tratar na mesa redonda. Estaremos em cinco e vamos discutir tudo o que diz respeito à literatura fantástica aqui", adianta. "A feira é muito frequentada por estudantes. É uma grande oportunidade de mostrar para o público um pouco mais dessa modalidade e mostrar os nossos talentos", pondera.

PROGRAMAÇÃO

23/05 - Quarta-feira

TENDA CULTURAL

9h - Contação de Histórias Faz de Conta, um Conto com Fábio Aiolfi

9h30 - Grupo Meninice

10h - Serjan Mágico

12h - Música

14h - Contação de Historia Era uma vez com Sandra Freitas

14h - Grupo Balet Marchiore

15h - Dança/musica Projeto Social Criart (Nova Rosa da Penha)

16h - Cia de Dança Andora UFES

17h - Musica Coral do INSS  Maestro Helder Trefzger

18h - Musica Anna Cintia

AUDITÓRIO DO CCE

10h - Contar historia em libra com Ana Cláudia Terrazas

14h - Palestra : Lidia Besouchet e Newton Freitas

15h30 - Mesa Redonda: Encontro com escritores

Mediador: Santinho Ferreira de Souza

Debatedores: Carlos Nejar; Jô Nunes Drumond; José Irmo; Casé Lontra Marquez; Jana Magalhães

16h30 - Leitura Poética - Insurreição de Queimado  Homenagem a Afonso Claudio

17h30 - Mesa Redonda: Ficção e História no Romance Capixaba

Mediador: Orlando Lopes

Debatedores: Álvaro José dos Santos Silva; Bernadette Lyra; Neida Lúcia Moraes

19h - Cerimônia Oficial de Abertura da V Flic-ES 2018 Afonso Claudio de Freitas Rosa

19h45 - Palestra: "Afonso Claudio e a afirmação de uma identidade capixaba". Prof. Dr. Francisco Aurélio Ribeiro  Presidente da Academia Espírito-santense de Letras

ESPAÇO ARENA JOVEM

10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci

24/05 - Quinta-feira

TENDA CULTURAL

9h - Contação de Histórias Viagem Pela Literatura Tiana Magalhães  Chão de Letras

9h30 - Contação de Histórias: Fabio Perere e Claudia Viúva Negra

10h - Dança: Grupo Fafi

12h - Lançamento do CD Cantor Beko Mascedo

13h - Apresentação teatral A babilônia eu não quero não

14h - Contação de Histórias: Viagem Pela Literatura  Samir Barcelos Lima

14h30 - Teatro do Oprimido, de Santa Rita VV

15h30 - Música: Grupo Fafi

16h30 - Cantor Alex Krüger

17h00 - Show do Godô

18h00 - Atração folclórica: Banda de Congo Beatos de São Benedito de Mestre Naio Nunes

18h30 - Dança folclórica Alemã: Grupo pilger der hoffnung

19h - Cia Teatral JC - Esquetes humorísticos

19h30 - Sarau

20h - Show Musical: Leo Norbim

AUDITÓRIO DO CCE

9h30 - Mesa Redonda :Cinema no Espírito Santo e homenagem ao cineasta capixaba Fernando Torres

Mediador: Prof. Fabio Camarneiro

Debatedores: Clóvis Mendes; Regiane Karting Arruda

10h - Mesa Redonda: Escritores(as) capixabas

Mediador: Roney Jesus Ribeiro

Debatedores: Arlene Batista da Silva; Arnon Tragino; Ivana Passos

11h30 - Palestra: Escritor residente na Biblioteca Pública Estadual do Espírito Santo Levy Curcio da Rocha

Palestrante: Pedro José Nunes

Mediador: Paulo Roberto Sodré

14h - Mesa Redonda: Rede de Leitura Inclusiva: desafios e possibilidades na cena capixaba

Mediador: Profª Drª Lilian Menenguci

Debatedores: Elizete Caser; Ana Lúcia Sodré de Oliveira

15h - Mesa Redonda: A literatura fantástica capixaba no Brasil

Mediador: Rômulo Felippe

Palestrantes: LP Faustini; João Paulo Silveira; Fernando Stevam

16h - Mesa Redonda : O Papel divulgador da trova pela UBT

Mediador: Edy Soares

Debatedores: Domitilla Borges Beltrame (Presidente Nacional da UBT); Cleusa Lurdes Madureira Vidal (Presidente da seção UBT - Vila Velha); Sergio Soares Dutra (Presidente do Conselho Estadual UBT); Paulo José Fontes (Presidente da seção UBT - Bom Jesus do Norte)

17h - Mesa Redonda: Literatura e Música

Mediador: Francisco Grijó

Debatedores: Rogério Coimbra; José Roberto Santos Neves

19h - Palestra: Afonso Claudio O Nabuco Capixaba

Palestrante: Ueber José de Oliveira

Mediador: Ivonete Guedes

ESPAÇO ARENA JOVEM

10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci

25/05 - Sexta-feira

TENDA CULTURAL

09h - Contação de Histórias:Viagem pela Literatura  Samir Barcelos

09h30 - Grupo Colorir

10h - Dança: Grupo Fafi

12h - Cantora Jeane Poncen

14h - Ballet Nilceia Mateus

14h30 - Dança: Grupos de hip hop

15h30 - Contação de Histórias: Viagem pela Literatura

16h - Grupo Fafi de Dança

18h - Coral Marimar

19h - Sarau Academia de Letras e Artes da Serra

20h - Show Musical Soltos

AUDITÓRIO DO CCE

9h - Mesa redonda: A literatura infantil no Espírito Santo

Mediador: Lia Noronha

Debatedores: Ivana Esteves; Joana DArc Batista Herkenhoff; Samir Barcelos

10h - Mesa Redonda : Os novos escritores e suas ambições: Cariacica em movimento cultural

Mediador: Marcos Bubach

Debatedores: Cintia Pretti; Kátia Fialho; Jhonatan Moreira Germano

14h - Palestra: Relações de gênero e violência contra a mulher na cidade de Vitória

Palestrante: Maria Beatriz Nader

15h - Mesa Redonda: O escritor da Serra e a ALEAS: Patronos e Acadêmicos

Mediador: Carlos Nodier Fraga de Miranda

Debatedores: Michel Dal Col Costa; Marcos Arrebola; João Luiz Castello Lopes Ribeiro

17h - Mesa Redonda: Arte e Marginalidade

Mediador: Francisco Grijó

Debatedores: Pedro Padilha; Wilson Coelho

18h - Mesa Redonda - A literatura produzida no ES os lançamentos e a divulgação

Mediador: Maria Mirtis Caser

Debatedora: Daniela Andolphi

19h - Mesa Redonda: Literatura e Negritude

Mediador: Thais Amorim

Debatedores: Suely Bispo; Jorge Nascimento; Tamyres Batista

ESPAÇO ARENA JOVEM

10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci

26/05 - Sábado

TENDA CULTURAL

09h - Oficina literária Haikai Professor Francis Kurkievicz

09h30 - Contação de Histórias: Faz de Conta, um Conto com Fábio Aiolfi

10h - Contação de Histórias Viagem pela Literatura  Eliana Zandonade e Maria da Penha (Grupo Chão de Letras)

11h - Dança Grupo Fafi

12h - Jean da Viola

13h - Coral Garotas do Musicar de Guarapari

14h - Contação de Histórias A Criança Mágica com Dana Oliver

14h30 - Teatro Cia de teatro Homônimos Perfeitos do distrito de Celina - Alegre. Espetáculo Chuva

15h30 - Dança Folclórica Pomerana

16h - Música Grupo Fafi

17h - Grupo de Teatro EAV: Espetáculo Papo Reto

18h - Orquestra Fafi

19h - Sarau Sarau Litero-musical Elas por elas EAV

20h - Show Musical Anderson Ventura

AUDITÓRIO DO CCE

9h30 - Mesa Redonda: Literatura e História na sala de aula

Mediador: Anaximandro Amorim

Debatedores: Renata Bonfim; Ailse Cyprestes Romanelli

11h30 - Palestra Book Life

Palestrante: Daniel Herkenhoff

14h - Bate papo "A língua visita a matemática"

Palestrante: Antonio Rocha Neto

15h - Mesa Redonda A produção literária das Academias Regionais

Mediador: José Saloto  Academia Iúnense de Letras

Debatedores: Lino Armando Baroni  Academia Aracruzense de Letras; Laudimar Gonçalves  Academia Ibatibense de Letras e Artes; Ricardo Lemos  Academia das Artes, Cultura e Letras de Marataízes; Eliane Awer  Academia Mateense de Letras; Eurico Travaglia  Academia Castelense de Letras

16h - Leitura poética de trovas de Afonso Claudio: Uma Homenagem da Academia Feminina Espirito-santense de Letras

Organização: Maria do Carmo Marino Schneider

17h - Mesa Redonda: Literatura e Artes Visuais

Mediador: Kênia Lyra

Debatedores: Joana Quiroga; Juliana Bernabé

18h - Projeto Sim Para a Literatura de Linhares

Mediador: Professor Jose Rodrigues Pereira

19h - Mesa Redonda

Mediador: Leo Vais

Debatedores: Saulo Ribeiro; Rodrigo Caldeira

ESPAÇO ARENA JOVEM

10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci

27/05 - Domingo

TENDA CULTURAL

09h - Grupo de Balet Tesh

09h30 - Banda de congo mirim da Serra

10h - Grupo de Dança Senior Amor e Arte  Serra

11h - Roda de Capoeira

12h30 - Atração artística: Leitura poética e musical com Sérgio Penedo

14h - Folia de Reis Estrela do Por do Sol  Cachoeiro do Itapemirim  Mestre Elias Silva dos Santos

15h - Banda do 3º Batalhão do Exército Brasileiro

15h30 - Dança Grupo Afroluz  Laranja da Terra

16h - Teatro com textos de Afonso Claudio EAV

17h - Cantor Bernardo Santos

19h - Sarau Lítero-musical e Jogral "O Poeta, as Palavras e a Poesia"  Academia de Letras de Vila Velha

20h - Cerimônia de Encerramento

AUDITÓRIO DO CCE

9h - Mesa Redonda: Ética e Cidadania

Mediador: Clério Borges

Palestrante: Anaximandro Amorim

Debatedores: Margareth Pederzin; Magnólia Pedrina Sylvestre

10h - Mesa Redonda: O escritor de Vila Velha e a Academia de Letras de Vila Velha: Patronos e Acadêmicos

Mediador: Horacio Xavier

Debatedores: Andra Valladares; Fábio Daflo; Maria Viola Bona

11h - Hilário Soneghet - do Veneto a Vitória - sua vida, sua poesia

Palestrante: Marilena Veloso Soneghet Bergmann

14h - Mesa Redonda: Clubes do livro no ES

Mediador: Bruno Cesar Nascimento

Debatedores: Clube do Livro; Amigo Livro; Garimpo

15h - Teatro - Espetáculo: Entre a vida e a morte

Elenco: Carlos Olla ;Diego Monteiro; Fábio Aiolfi

16h - Mesa Redonda: Blog's

Mediador: Marcos Tavares

Debatedores: Luciene Costa; Sandra Medeiros; Leonel Ximenes; Daniel Herkenhoff; Du Esperandio

17h - Cerimonia de entrega do Prêmio Capixaba de Literatura

18h - Afonso Claudio Jurista e literato

Palestrante: Getúlio Marcos Pereira Neves

Mediador: Manoel Goes da Silva Neto

ESPAÇO ARENA JOVEM