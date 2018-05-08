V Feira Literária Capixaba vai lançar 70 obras de capixabas

O mercado literário capixaba está em foco neste mês de maio. Além da Bienal Rubem Braga, que acontece de 15 a 20 deste mês, em Cachoeiro, acontece a V Feira Literária Capixaba. De 23 a 27 de maio, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, recebe o evento que terá o lançamento de 70 obras de autores capixabas.
Além de dezenas de lançamentos de obras genuinamente capixabas, a feira terá participação ativa de academias de Letras do interior do Espírito Santo, apresentação de banda de congo e programação especial, com rodas de conversa e redes de leitura, para grupos de alunos da periferia de Vila Velha.
A feira, desta vez, terá dois ambientes sediados na Ufes. Um deles será no auditório do Centro de Ciências Exatas (CCE) e na área externa, próximo ao edifício, será construída uma tenda cultural, que é onde vai acontecer grande parte das contações de histórias e atividades. Vários grupos de teatro também participarão da feira.
"Serão nove palestras, no total, e 22 mesas redondas. Nossa ideia é sempre valorizar a literatura do Estado e mostrar o quanto os grupos de todo o Espírito Santo são ricos em produzir cultura da nossa história", explica a presidente da feira, Ester Abreu, que complementa: "Nós não temos ideia do quanto o interior produz para enriquecer a nossa cultura. Aqui (na Grande Vitória) a gente não conhece. E eles têm uma produção excelente, muitos poetas".
Reforçando a fala de Ester, está o trabalho de Rômulo Felippe. O escritor de Cachoeiro de Itapemirim produziu "Monge Guerreiro", Melhor Livro Nacional de 2017 - votado em uma enquete na internet realizada pelo grupo Acervo do Leitor/ Reino dos Livros, que reuniu mais de 50 mil leitores e é considerado o maior da América Latina. A primeira edição de seu livro, produzida de forma independente, foi lançada no final de 2016, com 442 páginas, e está esgotada.
O cachoeirense participará de uma das mesas redondas da feira, que vai discutir a evolução do mercado da literatura fantástica no Espírito Santo. Para ele, inclusive, os admiradores e entusiastas do tema no Estado e no país só aumentam. Prova é que ele fechou um contrato de cinco anos com a editora paulista Cavaleiro Negro, que publica best-sellers do gênero da Fantasia, e está em negociação para lançar o trabalho até no exterior.
PROGRAMAÇÃO ABRANGENTE
Ester confidencia que, desta vez, ela tentou trazer para a programação atividades que dialogassem com o momento de valorização da diversidade que o País vive. "Procuramos modernizar e inovar para atrair mais gente. Pode vir da criança à vovó", brinca ela, que aguarda a visita de mais de 10 mil pessoas durante os dias de evento.
Para a presidente, a inclusão social que a literatura promove também é muito importante. Por esse motivo, comemora a implantação de um projeto que vai valorizar jovens de grupos da periferia de Vila Velha. "Para eles haverá declamação de poemas, redes de leitura e toda a programação regular do evento", adianta.
No último dia de feira, dia 27 de maio, acontece a premiação do III Prêmio Capixaba de Literatura "Afonso Cláudio de Freitas Rosa". O título é para quem quiser se inscrever nas categorias "Ensaio" e "Ilustração". Ester frisa que, no último ano, até artistas do exterior se inscreveram. Os interessados devem entrar em contato com a organização da feira, por meio do (27) 99963-2613 para mais informações.
LITERATURA FANTÁSTICA NO ESPÍRITO SANTO
Você pode nunca ter ouvido falar no termo "literatura fantástica", mas certamente já teve algum contato com ela. Livros que contam histórias épicas ou que remontam tramas em outros mundos, jogos de RPG e até séries como a famosa "Game of Thrones" fazem parte desse nicho, como explica o escritor Rômulo Felippe, que participará de uma mesa redonda da feira.
"A literatura fantástica é uma literatura que engloba fantasia, ficção... Até o terror. Tudo que vai além da realidade. Mas normalmente tem essa pegada de fantasia medieval. Se eu precisasse definir em uma frase, talvez escolhesse: 'A literatura fantástica tem o papel de nos tirar da realidade, nos transportar para outro mundo em uma realidade bem aquém da nossa'", afirma ele, que, há cerca de um ano e meio, lançou "Monge Guerreiro" - livro cuja trama se passa na época medieval da Europa.
A feira é muito frequentada por estudantes. É uma grande oportunidade de mostrar para o público um pouco mais dessa modalidade e mostrar os nossos talentos
Para o autor, no Brasil ainda está se formando uma rede de leitores da literatura fantástica. Isso porque apesar de sempre ter existido, o termo ainda é novo para muita gente. "É uma coisa que há 20 anos não era muito conhecida. Mas, repare: Monteiro Lobato já fazia isso com 'Sítio do Pica-pau Amarelo'", avalia. Rômulo enxerga que no exterior existem mais referências na área, o que também facilita a exportação das obras. "Meu livro, por exemplo, vou relançá-lo em novembro, na Europa, com uma editora italiana, e estou em negociação para lançá-lo nos Estados Unidos", exemplifica.
Ainda assim, Rômulo revela que o cenário no Espírito Santo está em crescente desenvolvimento - que já traz frutos. "Temos muitos autores se dedicando a isso e que estão fazendo sucesso Brasil afora, também. É justamente sobre esses movimentos que vamos tratar na mesa redonda. Estaremos em cinco e vamos discutir tudo o que diz respeito à literatura fantástica aqui", adianta. "A feira é muito frequentada por estudantes. É uma grande oportunidade de mostrar para o público um pouco mais dessa modalidade e mostrar os nossos talentos", pondera.
PROGRAMAÇÃO
23/05 - Quarta-feira
TENDA CULTURAL
9h - Contação de Histórias Faz de Conta, um Conto com Fábio Aiolfi
9h30 - Grupo Meninice
10h - Serjan Mágico
12h - Música
14h - Contação de Historia Era uma vez com Sandra Freitas
14h - Grupo Balet Marchiore
15h - Dança/musica Projeto Social Criart (Nova Rosa da Penha)
16h - Cia de Dança Andora UFES
17h - Musica Coral do INSS Maestro Helder Trefzger
18h - Musica Anna Cintia
AUDITÓRIO DO CCE
10h - Contar historia em libra com Ana Cláudia Terrazas
14h - Palestra : Lidia Besouchet e Newton Freitas
15h30 - Mesa Redonda: Encontro com escritores
Mediador: Santinho Ferreira de Souza
Debatedores: Carlos Nejar; Jô Nunes Drumond; José Irmo; Casé Lontra Marquez; Jana Magalhães
16h30 - Leitura Poética - Insurreição de Queimado Homenagem a Afonso Claudio
17h30 - Mesa Redonda: Ficção e História no Romance Capixaba
Mediador: Orlando Lopes
Debatedores: Álvaro José dos Santos Silva; Bernadette Lyra; Neida Lúcia Moraes
19h - Cerimônia Oficial de Abertura da V Flic-ES 2018 Afonso Claudio de Freitas Rosa
19h45 - Palestra: "Afonso Claudio e a afirmação de uma identidade capixaba". Prof. Dr. Francisco Aurélio Ribeiro Presidente da Academia Espírito-santense de Letras
ESPAÇO ARENA JOVEM
10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci
24/05 - Quinta-feira
TENDA CULTURAL
9h - Contação de Histórias Viagem Pela Literatura Tiana Magalhães Chão de Letras
9h30 - Contação de Histórias: Fabio Perere e Claudia Viúva Negra
10h - Dança: Grupo Fafi
12h - Lançamento do CD Cantor Beko Mascedo
13h - Apresentação teatral A babilônia eu não quero não
14h - Contação de Histórias: Viagem Pela Literatura Samir Barcelos Lima
14h30 - Teatro do Oprimido, de Santa Rita VV
15h30 - Música: Grupo Fafi
16h30 - Cantor Alex Krüger
17h00 - Show do Godô
18h00 - Atração folclórica: Banda de Congo Beatos de São Benedito de Mestre Naio Nunes
18h30 - Dança folclórica Alemã: Grupo pilger der hoffnung
19h - Cia Teatral JC - Esquetes humorísticos
19h30 - Sarau
20h - Show Musical: Leo Norbim
AUDITÓRIO DO CCE
9h30 - Mesa Redonda :Cinema no Espírito Santo e homenagem ao cineasta capixaba Fernando Torres
Mediador: Prof. Fabio Camarneiro
Debatedores: Clóvis Mendes; Regiane Karting Arruda
10h - Mesa Redonda: Escritores(as) capixabas
Mediador: Roney Jesus Ribeiro
Debatedores: Arlene Batista da Silva; Arnon Tragino; Ivana Passos
11h30 - Palestra: Escritor residente na Biblioteca Pública Estadual do Espírito Santo Levy Curcio da Rocha
Palestrante: Pedro José Nunes
Mediador: Paulo Roberto Sodré
14h - Mesa Redonda: Rede de Leitura Inclusiva: desafios e possibilidades na cena capixaba
Mediador: Profª Drª Lilian Menenguci
Debatedores: Elizete Caser; Ana Lúcia Sodré de Oliveira
15h - Mesa Redonda: A literatura fantástica capixaba no Brasil
Mediador: Rômulo Felippe
Palestrantes: LP Faustini; João Paulo Silveira; Fernando Stevam
16h - Mesa Redonda : O Papel divulgador da trova pela UBT
Mediador: Edy Soares
Debatedores: Domitilla Borges Beltrame (Presidente Nacional da UBT); Cleusa Lurdes Madureira Vidal (Presidente da seção UBT - Vila Velha); Sergio Soares Dutra (Presidente do Conselho Estadual UBT); Paulo José Fontes (Presidente da seção UBT - Bom Jesus do Norte)
17h - Mesa Redonda: Literatura e Música
Mediador: Francisco Grijó
Debatedores: Rogério Coimbra; José Roberto Santos Neves
19h - Palestra: Afonso Claudio O Nabuco Capixaba
Palestrante: Ueber José de Oliveira
Mediador: Ivonete Guedes
ESPAÇO ARENA JOVEM
10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci
25/05 - Sexta-feira
TENDA CULTURAL
09h - Contação de Histórias:Viagem pela Literatura Samir Barcelos
09h30 - Grupo Colorir
10h - Dança: Grupo Fafi
12h - Cantora Jeane Poncen
14h - Ballet Nilceia Mateus
14h30 - Dança: Grupos de hip hop
15h30 - Contação de Histórias: Viagem pela Literatura
16h - Grupo Fafi de Dança
18h - Coral Marimar
19h - Sarau Academia de Letras e Artes da Serra
20h - Show Musical Soltos
AUDITÓRIO DO CCE
9h - Mesa redonda: A literatura infantil no Espírito Santo
Mediador: Lia Noronha
Debatedores: Ivana Esteves; Joana DArc Batista Herkenhoff; Samir Barcelos
10h - Mesa Redonda : Os novos escritores e suas ambições: Cariacica em movimento cultural
Mediador: Marcos Bubach
Debatedores: Cintia Pretti; Kátia Fialho; Jhonatan Moreira Germano
14h - Palestra: Relações de gênero e violência contra a mulher na cidade de Vitória
Palestrante: Maria Beatriz Nader
15h - Mesa Redonda: O escritor da Serra e a ALEAS: Patronos e Acadêmicos
Mediador: Carlos Nodier Fraga de Miranda
Debatedores: Michel Dal Col Costa; Marcos Arrebola; João Luiz Castello Lopes Ribeiro
17h - Mesa Redonda: Arte e Marginalidade
Mediador: Francisco Grijó
Debatedores: Pedro Padilha; Wilson Coelho
18h - Mesa Redonda - A literatura produzida no ES os lançamentos e a divulgação
Mediador: Maria Mirtis Caser
Debatedora: Daniela Andolphi
19h - Mesa Redonda: Literatura e Negritude
Mediador: Thais Amorim
Debatedores: Suely Bispo; Jorge Nascimento; Tamyres Batista
ESPAÇO ARENA JOVEM
10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci
26/05 - Sábado
TENDA CULTURAL
09h - Oficina literária Haikai Professor Francis Kurkievicz
09h30 - Contação de Histórias: Faz de Conta, um Conto com Fábio Aiolfi
10h - Contação de Histórias Viagem pela Literatura Eliana Zandonade e Maria da Penha (Grupo Chão de Letras)
11h - Dança Grupo Fafi
12h - Jean da Viola
13h - Coral Garotas do Musicar de Guarapari
14h - Contação de Histórias A Criança Mágica com Dana Oliver
14h30 - Teatro Cia de teatro Homônimos Perfeitos do distrito de Celina - Alegre. Espetáculo Chuva
15h30 - Dança Folclórica Pomerana
16h - Música Grupo Fafi
17h - Grupo de Teatro EAV: Espetáculo Papo Reto
18h - Orquestra Fafi
19h - Sarau Sarau Litero-musical Elas por elas EAV
20h - Show Musical Anderson Ventura
AUDITÓRIO DO CCE
9h30 - Mesa Redonda: Literatura e História na sala de aula
Mediador: Anaximandro Amorim
Debatedores: Renata Bonfim; Ailse Cyprestes Romanelli
11h30 - Palestra Book Life
Palestrante: Daniel Herkenhoff
14h - Bate papo "A língua visita a matemática"
Palestrante: Antonio Rocha Neto
15h - Mesa Redonda A produção literária das Academias Regionais
Mediador: José Saloto Academia Iúnense de Letras
Debatedores: Lino Armando Baroni Academia Aracruzense de Letras; Laudimar Gonçalves Academia Ibatibense de Letras e Artes; Ricardo Lemos Academia das Artes, Cultura e Letras de Marataízes; Eliane Awer Academia Mateense de Letras; Eurico Travaglia Academia Castelense de Letras
16h - Leitura poética de trovas de Afonso Claudio: Uma Homenagem da Academia Feminina Espirito-santense de Letras
Organização: Maria do Carmo Marino Schneider
17h - Mesa Redonda: Literatura e Artes Visuais
Mediador: Kênia Lyra
Debatedores: Joana Quiroga; Juliana Bernabé
18h - Projeto Sim Para a Literatura de Linhares
Mediador: Professor Jose Rodrigues Pereira
19h - Mesa Redonda
Mediador: Leo Vais
Debatedores: Saulo Ribeiro; Rodrigo Caldeira
ESPAÇO ARENA JOVEM
10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci
27/05 - Domingo
TENDA CULTURAL
09h - Grupo de Balet Tesh
09h30 - Banda de congo mirim da Serra
10h - Grupo de Dança Senior Amor e Arte Serra
11h - Roda de Capoeira
12h30 - Atração artística: Leitura poética e musical com Sérgio Penedo
14h - Folia de Reis Estrela do Por do Sol Cachoeiro do Itapemirim Mestre Elias Silva dos Santos
15h - Banda do 3º Batalhão do Exército Brasileiro
15h30 - Dança Grupo Afroluz Laranja da Terra
16h - Teatro com textos de Afonso Claudio EAV
17h - Cantor Bernardo Santos
19h - Sarau Lítero-musical e Jogral "O Poeta, as Palavras e a Poesia" Academia de Letras de Vila Velha
20h - Cerimônia de Encerramento
AUDITÓRIO DO CCE
9h - Mesa Redonda: Ética e Cidadania
Mediador: Clério Borges
Palestrante: Anaximandro Amorim
Debatedores: Margareth Pederzin; Magnólia Pedrina Sylvestre
10h - Mesa Redonda: O escritor de Vila Velha e a Academia de Letras de Vila Velha: Patronos e Acadêmicos
Mediador: Horacio Xavier
Debatedores: Andra Valladares; Fábio Daflo; Maria Viola Bona
11h - Hilário Soneghet - do Veneto a Vitória - sua vida, sua poesia
Palestrante: Marilena Veloso Soneghet Bergmann
14h - Mesa Redonda: Clubes do livro no ES
Mediador: Bruno Cesar Nascimento
Debatedores: Clube do Livro; Amigo Livro; Garimpo
15h - Teatro - Espetáculo: Entre a vida e a morte
Elenco: Carlos Olla ;Diego Monteiro; Fábio Aiolfi
16h - Mesa Redonda: Blog's
Mediador: Marcos Tavares
Debatedores: Luciene Costa; Sandra Medeiros; Leonel Ximenes; Daniel Herkenhoff; Du Esperandio
17h - Cerimonia de entrega do Prêmio Capixaba de Literatura
18h - Afonso Claudio Jurista e literato
Palestrante: Getúlio Marcos Pereira Neves
Mediador: Manoel Goes da Silva Neto
ESPAÇO ARENA JOVEM
10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci