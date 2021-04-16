Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fofura

'Um caso de amor', diz Rafa Vitti ao mostrar filha com o primeiro skate

A foto de Clara Maria com pose de skatista esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta sexta

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:27

Agência Estado

Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti, brincando com seu skate Crédito: Instagram/ @rafavitti
Rafael Vitti encantou os seguidores ao compartilhar uma série de registros de Clara Maria, sua filha com Tatá Werneck nesta quinta-feira, 15. No Instagram do ator, a menina de um ano aparece se divertindo com seu primeiro skate. A "fofura" de Clara com pose de skatista repercutiu tanto que o nome da pequena esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta sexta-feira, 16.
"Um caso de amor com o primeiro skate", escreveu ele na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à criança. "Cabe à Clara Maria salvar o Brasil com sua fofura e beleza", disse uma internauta. "Você e a Tatá podem fechar um acordo com a Globo para assistirmos a Clara 24 horas por dia?", comentou outra.
Depois da brincadeira da filha viralizar na internet, Tatá Werneck fez uma publicação sobre o pedido que estava recebendo de alguns fãs para criar um perfil da pequena nas redes sociais.
"Não faremos perfil pra Clara no Instagram, Facebook ou Twitter. Se ela quiser ter redes sociais , ela faz quando crescer . E nós nem saberemos, porque ela tem cara de que vai nos bloquear", brincou a apresentadora.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados