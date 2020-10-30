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Famosos

Tatá Werneck nega briga com sogra: 'parei de seguir sem querer'

Atriz explicou que erro deu origem a suposições sobre um desentendimento com Valéria Alencar, mãe de Rafa Vitti

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 10:02
João Vitti e Valéria Alencar estão juntos há 25 anos, mas só oficializou o casório no dia 11 de dezembro com a presença dos filhos Francisco e Rafael Vitti a nora Tatá Werneck e a neta Clara Maria
João Vitti e Valéria Alencar estão juntos há 25 anos, mas só oficializou o casório no dia 11 de dezembro com a presença dos filhos Francisco e Rafael Vitti a nora Tatá Werneck e a neta Clara Maria Crédito: Instagram/valeriaalencarvitti
A comediante Tatá Werneck usou o Twitter nesta quinta-feira, 29, para negar os rumores de que ela teria se desentendido com sua sogra, a atriz Valéria Alencar. Segundo ela, as suposições começaram quando ela deixou de seguir a mãe de Rafa Vitti no Instagram.
"Eu realmente parei de seguir sem querer", comentou Tatá. Depois de negar os rumores, a atriz aproveitou para refletir sobre os motivos das suposições: "Não foi só ela pelo que percebi mas isso mostra que as pessoas estão atentas a isso porque querem que minha relação acabe".
Mesmo depois de negar os boatos, Tatá encontrou outros comentários sobre o assunto e afirmou novamente que tudo foi motivado por um engano. "Eu juro que foi do nada! Jornalistas ligaram perguntando e quando eu vi não tava seguindo! Eu sou mulher suficiente pra assumir minhas burrices", afirmou.
Tatá e Rafael Vitti namoram desde 2017 e se casaram em 2019. No mesmo ano, o casal teve sua primeira filha, Clara Maria, e os três estão passando a quarentena juntos em casa. O casal tem feito várias publicações no Instagram.
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Piano é fácil. Quero ver saxofone ? deusa mais amada!

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