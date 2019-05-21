Home
>
Cultura
>
Tuna Dwek é a homenageada do 2º Fest Cine Pedra Azul

Tuna Dwek é a homenageada do 2º Fest Cine Pedra Azul

Atriz conversa com o Gazeta Online sobre carreira, situação política do País, prêmios e versatilidade: "a necessidade faz a arte, pois o ator é um sobrevivente"