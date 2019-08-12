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Totia Meireles fala de novelas brasileiras: "Dias contados"

Atriz crê que nova geração não se interessa tanto assim pelos folhetins

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 05:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 05:57
Crédito: Montenegro Talents/Divulgação
A atriz Totia Meireles, que acaba de fazer a vilã Mercedes de "Verão 90" (Globo), disse que o modelo atual de novelas, com mais de cem capítulos, "está com os dias contados" e que a nova geração de telespectadores não acompanha mais as tradicionais tramas. 
"Esse método de cento e tantos capítulos, infelizmente, acho que está com os dias contados. O mundo está muito imediatista. A gente fala que o povo daqui é acostumado com novela e sim, é. Mas o público que está sendo formado, essa nova geração, já não acompanha mais", diz.
A declaração da atriz foi dada ao programa Mariana Godoy Entrevista, que vai ao ar na noite desta sexta-feira (9), na RedeTV!. 
Na atração, Totia Meireles lembrou que o seu primeiro papel na televisão foi ao lado do humorista Chico Anysio (1931-2012). "Ele improvisava o tempo todo, então tinha que prestar muita atenção no que iria falar. Era difícil, mas eu gostava muito!", relatou.  
Ela também falou sobre a sua relação com a autora Glória Perez, com quem fez parceria nas novelas globais "O Clone" (2001-2002), "Caminho das Índias" (2009), "Salve Jorge" (2012-2013) e "A Força do Querer" (2017).  "Fiz todos os trabalhos da Glória. Ela é minha madrinha na televisão e ela tem uma coisa, assim, de jogar junto com a gente. Ela escreve para você, então já coloca no seu jeito, dando muita liberdade".
Totia Meireles comentou ainda que o seu pai, José Meireles, morto em 2012, demorou para aceitar a carreira artística dela. 
 "Meu pai não levava muito a sério minha carreira e só acreditou que eu era uma atriz, quando os amigos vinham falar com ele. E uma vez me disse: 'Fala lá na televisão que eu não quero que você faça vilã'", revelou.
A atriz, conhecida por seu trabalho em musicais, está em cartaz em São Paulo com "Pippin", clássico da Broadway.  

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