The Pussycat Dolls deve lançar novas músicas e turnê mundial, diz jornal

O grupo The Pussycat Dolls Crédito: Instagram/pusycatdolls

O grupo feminino The Pussycat Dolls pode voltar aos palcos em breve. A cantora Nicole Scherzinger, líder do grupo, assinou um contrato milionário que garantiria o retorno, segundo o jornal britânico The Sun. Uma fonte próxima ao grupo informou ao jornal que a oferta seria irrecusável, e que Nicole já havia recebido até um adiantamento.

Momentos depois que a matéria foi ao ar, o Instagram oficial da banda foi reativado. Além de Nicole, constituem o grupo Melody Thornton, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts, Carmit Bachar e Jessica Sutta.

A fonte diz que o retorno é certo, mas os lançamentos estão em fase de negociação. "Algumas, incluindo Nicole, já disseram que estariam abertas para trabalhar em novas músicas juntas", diz.