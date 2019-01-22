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Filme novo

'Sítio do Picapau Amarelo' vai ganhar adaptação no cinema

As gravações devem começar ainda nos primeiros meses de 2019

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2019 às 12:02
Cuca, a vilã do 'Sítio do Picapau Amarelo' Crédito: Reprodução
A Clube Filmes anunciou que o clássico "Sítio do Picapau Amarelo", de Monteiro Lobato, vai ganhar uma adaptação para os cinemas.
A produção com Narizinho, Emília, Cuca e Visconde de Sabugosa será dirigida por Fabrício Bittar, o mesmo do brasileiro recente 'Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro' (2018).
O elenco infantil do filme será escolhido a partir de uma seleção no mês que vem. As gravações devem começar ainda nos primeiros meses de 2019.
No ano de 1951 a obra de Lobato ganhou sua primeira adaptação cinematográfica. A segunda edição sairia em 1973. As TVs Tupi, Cultura e Globo também exibiram o conteúdo em formato de série.

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