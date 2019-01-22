'Sítio do Picapau Amarelo' vai ganhar adaptação no cinema

Cuca, a vilã do 'Sítio do Picapau Amarelo' Crédito: Reprodução

A Clube Filmes anunciou que o clássico "Sítio do Picapau Amarelo", de Monteiro Lobato, vai ganhar uma adaptação para os cinemas.

A produção com Narizinho, Emília, Cuca e Visconde de Sabugosa será dirigida por Fabrício Bittar, o mesmo do brasileiro recente 'Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro' (2018).

O elenco infantil do filme será escolhido a partir de uma seleção no mês que vem. As gravações devem começar ainda nos primeiros meses de 2019.