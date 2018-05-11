SILVA anuncia parceria com Anitta e lança nova música





Depois de aumentar o público e o alcance do seu sucesso, o capixaba SILVA vai mais longe. Ele lançou, nesta sexta-feira (11), a música e o clipe de "A cor é rosa", dando início a enxurrada de novidades em sua carreira.

Silva, que gravou com Marisa Monte e cantou o repertório da portelense, viu o número de fãs só aumentar. E isso deve se manter com o próximo trabalho do capixaba. Tudo porque "A cor é rosa" é o primeiro single do sexto álbum de SILVA, "Brasileiro", que deve ser lançado no próximo dia 25 de maio e terá Anitta como participação em uma das 14 músicas.

O anúncio foi feito pelo Instagram dos dois cantores, em publicações que "conversam". Anitta postou uma foto com o capixaba perguntando: "Tudo bem, @Silva?". Que teve a seguinte resposta numa postagem do cantor: "Tudo muito bem! @anitta".

Por sinal, o show de lançamento do disco em Vitória será em junho, no Teatro da Ufes, em Goiabeiras. Serão duas apresentações nos dias 20 e 21. Os ingressos já estão à venda por R$ 40 (meia), no site www.tudus.com.br

A COR É ROSA

O clipe de "A Cor é Rosa" teve cenas gravadas no Espírito Santo, sendo a maioria no Centro de Vitória. O ritmo envolvente e alto astral da música refletem bem o que canta a letra.

"Sempre que eu pensar no meu bem / Vou colorir o dia / Eu faço o céu de rosa / E ninguém vai duvidar da vida", canta Silva no refrão.

Num pop romântico, com direito a uma congada, SILVA enaltece sua terra natal e mostra um pop indio cor de rosa.