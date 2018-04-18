Show de Beyoncé no Coachella bate recordes no Twitter e no YouTube

Beyoncé no festival Coachella Crédito: Instagram/Beyoncé

Que Beyoncé arrasou em sua apresentação no Coachella no último fim de semana, ninguém duvida, mas a apresentação teve mais sucesso do que imaginávamos, e foi o show do festival mais assistido no YouTube - foram 458 mil pessoas assistindo ao show simultaneamente durante transmissão ao vivo na plataforma.

De acordo com a ferramenta de análise de redes sociais Talkwalker, a artista também foi um sucesso no Twitter, e seu show foi mencionado mais de 2,8 milhões de vezes na noite de sábado, durante sua apresentação. Antes dela, o show mais comentado do festival no Twitter era do The Weeknd, que havia recebido apenas 116 mil menções.