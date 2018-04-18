Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SUCESSO

Show de Beyoncé no Coachella bate recordes no Twitter e no YouTube

A hashtag #Beychella ultrapassou a hashtag oficial do próprio evento, #Coachella

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 20:21
Beyoncé no festival Coachella Crédito: Instagram/Beyoncé
Que Beyoncé arrasou em sua apresentação no Coachella no último fim de semana, ninguém duvida, mas a apresentação teve mais sucesso do que imaginávamos, e foi o show do festival mais assistido no YouTube - foram 458 mil pessoas assistindo ao show simultaneamente durante transmissão ao vivo na plataforma.
De acordo com a ferramenta de análise de redes sociais Talkwalker, a artista também foi um sucesso no Twitter, e seu show foi mencionado mais de 2,8 milhões de vezes na noite de sábado, durante sua apresentação. Antes dela, o show mais comentado do festival no Twitter era do The Weeknd, que havia recebido apenas 116 mil menções.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
Mas os números não param por aí: a hashtag #Beychella ultrapassou a hashtag oficial do próprio evento, #Coachella. Enquanto a primeira teve mais de 2,4 milhões de menções, a oficial teve 1 milhão. A cantora foi a primeira headliner negra do festival e, após sua apresentação, anunciou a doação de milhares de dólares para universidades americanas que historicamente ajudam no acesso de negros ao ensino superior.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados