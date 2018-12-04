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FESTA

Serra comemora dia da padroeira com música, comida e diversão

Durante todos os dias da programação, haverá missas e barraquinhas de comidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 21:16

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 21:16

Padre Anderson Gomes Crédito: Divulgação
O padre Anderson Gomes será a grande atração da Festa de Nossa Senhora da Conceição, que será realizada nesse fim de semana, na Serra. De quinta (6) a sábado (8), a tradicional comemoração à padroeira da cidade contará com diversas atividades religiosas e culturais, além de barracas de comidas típicas. Toda a programação será realizada na praça da Igreja Matriz, em Serra-Sede.
Durante todos os dias da programação, haverá missas e barraquinhas de comidas. Na sexta-feira (7), será realizada uma gincana musical com as crianças e adolescentes, de 7 a 15 anos, do grupo de catequese da Matriz, a partir das 21 horas. Serão dez apresentações, sendo que cada um poderá cantar até duas músicas. No dia 8, a banda Estrela dos Artistas se apresenta às 19h30 e, em seguida, às 21 horas, tem show com o Padre Anderson Gomes, para encerrar as comemorações em grande estilo.
Serviço
Festa de Nossa Senhora da Conceição
Quando: quinta-feira (6) e sexta-feira, a partir das 19h30; sábado (8), a partir das 17h30
Onde: na praça da Igreja Matriz, em Serra-Sede
Programação cultural
Sexta-feira (7)
21h  Gincana musical
Sábado (8)
19h30  Banda Estrela dos Artistas
21h  Show com Padre Anderson Gomes

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