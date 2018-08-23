Série 'Os Inocentes' traz suspense sobrenatural à Netflix

Série "Os Inocentes" Crédito: Aimee Spinks / Netflix

Hormônios à flor da pele, mudanças no corpo, na voz, na personalidade... A adolescência nunca foi fácil  para os próprios adolescentes e muito menos para os que o cercam , mas é uma fase da vida pela qual todos passam. Justamente por essa universalidade, o tema é uma inesgotável fonte de ideias (e de renda) para a indústria de conteúdo.

Os Inocentes, apesar do tom sóbrio e do bem construído clima de suspense, ao final das contas é um drama sobrenatural que serve como uma grande e nada sutil metáfora sobre a adolescência.

Com oito episódios, a série que chega à Netflix amanhã (24) acompanha a história de Harry (Percelle Ascott) e June (Sorcha Groundsell), um casal de adolescentes que foge, no aniversário de 16 anos de June, para construir um futuro longe dos pais e dos olhares da pequena cidade em que vivem. As coisas, no entanto, passam longe de ser simples assim  a família de June guarda um segredo sobre a desaparecida mãe, Elena (Laura Birn), e esse mistério logo vai se cruzar com a aventura dos dois pombinhos.

Logo no primeiro episódio June se descobre uma metamorfa capaz de roubar a aparência de pessoas em que toca. Sem saber como controlar essa habilidade, a jovem segue em fuga, mas o tempo todo com o sinistro Steinar (Jóhannes Haukur Jóhannesson) em seu encalço.

Nesse tempo acompanhamos também a comunidade comandada pelo médico Halvorson (Guy Pearce), que tenta encontrar a cura para os metamorfos em um local isolado do mundo. Todos os caminhos, claro, vão se cruzar na reta final da trama.

NARRATIVA

Os Inocentes se constrói em cima do mistério sobre os poderes de June e a real história de sua mãe. Durante a jornada, porém, a série mistura suspense com momentos que parecem saídos de Malhação  e não há nada errado com isso.

Série "Os Inocentes" Crédito: Aimee Spinks / Netflix

O texto é esperto e apresenta possibilidades bem antes de reviravoltas, de forma a construir a tensão com o que se vê em tela. As reviravoltas, se não são 100% surpreendentes, ao menos cumprem bem a função de prender o interesse do público para o próximo episódio. Além disso, toda a aura de mistério que cerca a comunidade liderada por Halvorson e o que os levou até ali serve como um incentivo para que o espectador volte à série.

Os Inocentes, ao fim, não é brilhante ou inovadora, mas tem o mérito de tratar os dilemas adolescentes com honestidade e sem subestimar os dramas  e a inteligência  de seu público alvo.