Série 'Cobra Kai' mostra o que aconteceu após 'Karatê Kid'

Em 19 de dezembro de 1984, um momento crucial deu rumos diferentes às vidas de dois adolescentes. Na final do campeonato juvenil de caratê do Vale de São Francisco, o jovem Daniel Larusso venceu o bad boy Johnny Lawrence com o famoso golpe da garça, um chute frontal e ilegal no caratê. Ninguém se importou com o fato de tal golpe ser proibido e todos comemoraram com entusiasmo a vitória do nerd sobre o valentão. Karatê Kid (1984), com sua versão adolescente e caratê de Rocky, é um clássico oitentista lembrado até hoje com muita nostalgia. Mas o que teria acontecido com a vida daqueles personagens a partir dali?
Trinta e quatro anos depois, os dois finalistas ainda vivem aquele momento. Daniel (Ralph Macchio) , que ainda foi visto em duas sequências, é um empresário de sucesso do ramo de carros de luxo, tem uma bela família e usa o caratê para... bem... vender carros. Johnny (William Zabka), por sua vez, é o típico white trash norte-americano: não tem emprego, vive de bicos, é um pai ausente e toma cerveja o dia inteiro.
COBRA KAI
O caminho dos dois volta a se cruzar em Cobra Kai, série lançada na última semana pelo YouTube Red, serviço de streaming pago do YouTube ainda não disponível no Brasil por aqui os dois primeiros episódios estão disponíveis gratuitamente e os outros oito que formam a primeira temporada podem ser vistos por aqui ao custo de R$ 3,90.
A série tem início mostrando o lado de Johnny para tudo o que se passou e situando o espectador de volta naquele mundo. Aos poucos surgem novos personagens como Miguel (Xolo Maridueña), pupilo de Johnny, e Samantha (Mary Mouser), filha de Daniel, além de todo núcleo escolar da trama.
Ao longo dos outros episódios, porém, tudo se transforma. O texto é esperto o suficiente para brincar com a nostalgia mas não fazer dela seu elemento central, pelo contrário: a dupla de protagonistas tem problemas vivendo de seus melhores dias.
O roteiro faz graça de quão ridículo eram os anos oitenta sem essa de no meu tempo era melhor. Em alguns momentos, por exemplo, Miguel mostra para seu sensei o quão ultrapassado é seu discurso machista, ou quão afetadas as pessoas são pelo bullying. Johnny passa, então, a enxergar a vida com outros olhos, mas tudo isso é feito com muito bom humor e com sacadas inteligentes do roteiro.
É interessante, neste ponto, perceber a inversão de papéis. Daniel San virou um grande bobalhão. Um boa praça, amigão de todos, mas uma espécie de Caio Ribeiro que vende carros bem, segundo Barney Stinson, de How I Met Your Mother, talvez ele sempre tenha sido.
O grande acerto de Cobra Kai é homenagear o material original sem se sustentar unicamente na nostalgia (algo que incomoda na segunda temporada de Stranger Things). O conflito geracional gera cenas e diálogos engraçados, mas não é isso que sustenta a série, que constrói muito bem a tensão de um novo possível embate entre Larusso e Lawrence. Ao mesmo tempo, mostra diferentes lados e versões da mesma história e brinca com a magia do cinema os heróis e vilões do filme, ao final de tudo, acabam tendo vidas bem normais e problemas muito parecidos com os nossos.