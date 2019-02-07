Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Série 'Os Simpsons' é renovada por mais duas temporadas

Atração está na 30ª temporada e garante episódios até completar 32 anos no ar

Publicado em 

07 fev 2019 às 15:04

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 15:04

Os Simpsons Crédito: Fox/Divulgação
A série "Os Simpsons" teve sua renovação para a 31ª e a 32ª temporadas confirmadas. A informação foi publicada no Twitter oficial do programa, que é produzido pela Fox. Atualmente, "Os Simpsons" está em sua 30ª temporada, que deve chegar ao fim ainda neste ano.
Com a renovação, a atração deve continuar a ser produzida ao menos até 2021, se mantiver a frequência de lançamentos dos últimos tempos. A série que imortalizou Homer Simpson e sua família é uma das mais longevas no ar atualmente, tendo sido exibida pela primeira vez em 1989.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados