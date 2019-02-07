Série 'Os Simpsons' é renovada por mais duas temporadas

A série "Os Simpsons" teve sua renovação para a 31ª e a 32ª temporadas confirmadas. A informação foi publicada no Twitter oficial do programa, que é produzido pela Fox. Atualmente, "Os Simpsons" está em sua 30ª temporada, que deve chegar ao fim ainda neste ano.
Com a renovação, a atração deve continuar a ser produzida ao menos até 2021, se mantiver a frequência de lançamentos dos últimos tempos. A série que imortalizou Homer Simpson e sua família é uma das mais longevas no ar atualmente, tendo sido exibida pela primeira vez em 1989.