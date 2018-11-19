'Será o dia mais feliz da vida', promete Luccas Netto a crianças do ES

. Crédito: Assessoria Luccas Netto/Divulgação

"Serei eternamente uma criança", dispara Luccas Neto, quando é perguntado sobre se sente saudades da época em que era pequeno. Hoje, aos 26 anos, ele se dedica a trabalhar com vídeos direcionados para o público infantil no YouTube. Sensação dos pequenos, o jovem trará a Vitória, no próximo domingo (25), sua apresentação "Netoland". Nela, quer entreter as crianças e, com as mensagens que passa durante o show, ajudar os pais a educá-las da melhor forma, como ele mesmo defende.

Em "Netoland", Luccas adota uma dinâmica diferenciada no palco, com várias brincadeiras, além de interagir bastante com seu público juvenil. O que ele apresentará para as crianças capixabas nada mais é do que um vídeo dele feito ao vivo, ou seja, quem já está acostumado com as gravações da internet pode esperar ver tudo aquilo pessoalmente. "Mas com algumas surpresas que só indo ao show dá para saber", brinca ele, completando: "Sempre temos surpresas. E, se eu contar, perde a graça".

. Crédito: Assessoria Luccas Netto/Divulgação

Em entrevista ao Gazeta Online, o youtuber detalhou sua rotina de trabalho, falou sobre as críticas que recebe na web e ainda frisou como formula seus conteúdos para que eles sejam educativos para as crianças que assistem. Confira:

Como funciona "Netoland"?

É um espetáculo tanto para as crianças quanto para os responsáveis. A dinâmica é bem leve e infantil, com várias brincadeiras e, claro, interação com a criançada. Esse espetáculo é basicamente o conteúdo do meu canal reproduzido nos palcos. Trago as brincadeiras e os desafios, canto as músicas, reproduzo as histórias, fábulas e contos de fadas. É o canal Luccas Netto ao vivo, com algumas surpresas que só indo ao show para saber.

Mas o que as crianças podem esperar de diferente?

Sempre temos surpresas. Se eu contar tudo, vai perder a graça. Mas a minhas 'focas' capixabas podem ficar tranquilas que será o dia mais feliz da vida delas.

Como avalia a ligação das crianças com a internet?

Compreendo a rotina pesada e as responsabilidades diárias dos pais nos dias de hoje, mas acredito que o acompanhamento deles é primordial para essa conexão (das crianças na web) ser feita de maneira responsável e saudável. E, até mesmo por estar atento a essa dificuldade atual, meu canal hoje está totalmente reestruturado e focado em conteúdos educacionais e de cunho social para crianças e pais.

Mas você é de uma geração que não era tão ligada à internet. Como foi se adaptar e como conseguiu se incluir nesse grupo das crianças de hoje em dia?

Na minha época, a internet ainda era discada. A gente vai evoluindo e acompanhando os avanços tecnológicos junto do tempo. Sempre estudei e me dediquei muito para produzir os meu vídeos. Quero sempre oferecer o melhor conteúdo possível para as crianças.

E sente saudade da época que era criança? Ou queria ser criança nos dias de hoje?

Sim, sinto, com certeza. Na minha época, brincávamos descalços na rua, correndo. Acho que vou ser uma eterna criança, óbvio que com mais responsabilidades. Mas essa minha essência permanece a mesma. O que move meu trabalho e minha vida hoje é ver o sorriso no rosto de cada um dos meus fãs.

Precisa ter muito cuidado com a produção dos vídeos e até com o vocabulário que usa. Como lida com essa situação?

Tenho plena consciência da responsabilidade que assumo ao me comunicar com meu público e busco sempre usar toda a minha influência para o bem. Em razão de alguns vídeos terem adquirido um viés distorcido, resolvi reformular o meu canal. Há pelo menos cinco meses, o meu perfil está totalmente reestruturado e focado em conteúdos educacionais e de caráter social para crianças e pais.

E como lida com as críticas?

Eu encaro sempre de forma positiva, em favor do meu crescimento. Todas as críticas, opiniões... Tudo eu levo para o lado construtivo, pensando no meu crescimento pessoal e profissional.

Muita gente critica muito do que fala justamente pelo seu público estar em processo de formação. Já se pegou avaliando a própria conduta por conta disso?

Todas as críticas, tanto positivas quanto negativas, eu levo para o meu crescimento. Tenho uma equipe maravilhosa e capacitada trabalhando comigo, que me ajuda a tomar todo o cuidado necessário quanto ao vocabulário utilizado, posturas e atitudes certas e erradas das crianças em determinadas situações, seja com a família em casa, com os amigos ou professores na escola.

Fora da vida virtual, o que Luccas Neto faz?

Tenho meu livrão "As Aventuras na Netoland com Luccas Neto", os quiosques de coxinhas da Neto's, a Animanetos, a série de animação estrelada pelos irmãos Neto no YouTube e outros projetos que ainda não posso revelar (risos).

E dentro da internet: algo novo?

Não posso falar ainda. Só quando os projetos estiverem concretizados.

Essa será sua primeira vez no Espírito Santo. Quais são as expectativas?

As expectativas são as melhores possíveis. Estou muito ansioso com o povo capixaba, que me falaram que é um público muito animado e muito acolhedor. Espero retribuir todo esse carinho. Como estou em turnê pelo Brasil, não vou conseguir aproveitar a cidade dessa vez, mas é claro que vou tirar um tempinho para aproveitar Vitória, que é essa cidade belíssima.

Com tanta afinidade com crianças, não sente uma vontade extraordinária de ser pai?

Gostaria sim, claro, mas não penso nisso agora. Hoje estou totalmente focado no meu trabalho, em levar alegria e diversão para as crianças e, se puder, tentar ajudar os pais na tarefa de educar.



SERVIÇO

"Netoland"

Quando: domingo (25), às 12h e às 17h

Onde: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Ingressos: de R$ 50 (arquibancada/meia) a R$ 200 (diamante/ inteira). Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto.

. Crédito: Assessoria Luccas Netto/Divulgação