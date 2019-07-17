Secult divulga selecionados na 1ª fase do Edital de Locomoção 2019

Publicado em 17 de julho de 2019 às 14:59
- Atualizado há 6 anos
A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) divulgou os artistas selecionados na primeira etapa do Edital de Locomoção. Os 14 nomes vão dividir R$ 53.356,33, dos R$ 109 mil oferecidos, para apresentarem seus trabalhos pelo Espírito Santo. Confira a lista completa no fim da matéria.
O dinheiro oferecido vai contemplar as viagens de 2 de agosto a 30 de dezembro deste ano. Os artistas têm até esta quarta-feira (17) para apresentarem a documentação exigida pela secretaria.
Vale lembrar que o Edital de Locomoção visa promover a difusão e o intercâmbio da cultura capixaba nas áreas das artes cênicas, das artes visuais, do audiovisual, da música, do patrimônio natural, das humanidades, da literatura e de outras expressões culturais. O artista que levou a maior fatia foi Mônica Dantas dos Santos, com R$ 14,5 mil.
Se você perdeu a primeira fase - cujas inscrições foram de 13 de junho a 8 de julho -, não precisa se preocupar. A Secult vai abrir o segundo período de inscrições já no dia 1 de agosto. Os interessados têm até o dia 30 de agosto para se inscrever no site da secretaria, lembrando que esta etapa vai contemplar viagens de 01 de outubro a 30 de dezembro.
CONFIRA OS SELECIONADOS NA 1ª ETAPA DO EDITAL DE CIRCULAÇÃO 2019
1) DAIARA PARAISO HOLETZ (R$ 3.077,05)
2) RENATO FIRMINO DE OLIVEIRA (R$ 4.540,77);
3) BRUNO SAITER ZORZAL (R$ 2.477,40);
4) DANIEL FRAGA RANGEL (R$ 5.402,00);
5) ANDRÉ PRANDO (R$ 6.510,84);
6) MÔNICA DANTAS DOS SANTOS (R$ 14.500,00);
7) GABRIEL MENOTTI MIGLIO PINTO GONRING (R$ 3.938,30);
8) CASTIEL VITORINO BRASILEIRO (R$ 1.801,45);
9) DANIEL MORELO (R$ 1.024,44);
10) CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA (R$ 1.453,00);
11) DEBORA CHRISTINE BARROS SCHULZ YAMASHITA (R$ 3.580,00);
12) CAINÃ MORELLATO DE ALMEIDA (R$ 1.024,44);
13) GEOVANNI LIMA DA SILVA (R$ 2.863,44);
14) THAYSA BRETZ PIZZOLATO (R$ 1.163,20).
Total: R$ 53.356,33
