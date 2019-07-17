CONTEMPLADOS

Secult divulga selecionados na 1ª fase do Edital de Locomoção 2019

Os 14 nomes vão dividir R$ 53.356,33, dos R$ 109 mil oferecidos. Eles devem apresentar os documentos até esta quarta-feira (17). Nova seleção acontece em agosto

Publicado em 17 de julho de 2019 às 14:59 - Atualizado há 6 anos

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) divulgou os artistas selecionados na primeira etapa do Edital de Locomoção. Os 14 nomes vão dividir R$ 53.356,33, dos R$ 109 mil oferecidos, para apresentarem seus trabalhos pelo Espírito Santo. Confira a lista completa no fim da matéria.

O dinheiro oferecido vai contemplar as viagens de 2 de agosto a 30 de dezembro deste ano. Os artistas têm até esta quarta-feira (17) para apresentarem a documentação exigida pela secretaria.

Vale lembrar que o Edital de Locomoção visa promover a difusão e o intercâmbio da cultura capixaba nas áreas das artes cênicas, das artes visuais, do audiovisual, da música, do patrimônio natural, das humanidades, da literatura e de outras expressões culturais. O artista que levou a maior fatia foi Mônica Dantas dos Santos, com R$ 14,5 mil.

Se você perdeu a primeira fase - cujas inscrições foram de 13 de junho a 8 de julho -, não precisa se preocupar. A Secult vai abrir o segundo período de inscrições já no dia 1 de agosto. Os interessados têm até o dia 30 de agosto para se inscrever no site da secretaria, lembrando que esta etapa vai contemplar viagens de 01 de outubro a 30 de dezembro.

CONFIRA OS SELECIONADOS NA 1ª ETAPA DO EDITAL DE CIRCULAÇÃO 2019

1) DAIARA PARAISO HOLETZ (R$ 3.077,05)

2) RENATO FIRMINO DE OLIVEIRA (R$ 4.540,77);

3) BRUNO SAITER ZORZAL (R$ 2.477,40);

4) DANIEL FRAGA RANGEL (R$ 5.402,00);

5) ANDRÉ PRANDO (R$ 6.510,84);

6) MÔNICA DANTAS DOS SANTOS (R$ 14.500,00);

7) GABRIEL MENOTTI MIGLIO PINTO GONRING (R$ 3.938,30);

8) CASTIEL VITORINO BRASILEIRO (R$ 1.801,45);

9) DANIEL MORELO (R$ 1.024,44);

10) CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA (R$ 1.453,00);

11) DEBORA CHRISTINE BARROS SCHULZ YAMASHITA (R$ 3.580,00);

12) CAINÃ MORELLATO DE ALMEIDA (R$ 1.024,44);

13) GEOVANNI LIMA DA SILVA (R$ 2.863,44);

14) THAYSA BRETZ PIZZOLATO (R$ 1.163,20).

Total: R$ 53.356,33

