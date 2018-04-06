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Gastronomia

Santa Teresa Gourmet reúne gastronomia, música e oficinas com chefs

Festival gastronômico chega à quinta edição celebrando o reconhecimento da colônia italiana

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 22:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 22:28
Um dos redutos gastronômicos mais concorridos dos últimos tempos no Estado, Santa Teresa dá um banho de tradição quando o assunto é comer bem. Justamente por isso, a simpática cidadezinha da nossa região serrana recebe, até o dia 22 de abril, a quinta edição do Santa Teresa Gourmet, festival gastronômico que une os costumes da região com música, artesanato, dança e outras atrações.
Neste ano, o evento traz o tema A Itália é aqui: a primeira colônia italiana no Brasil. A ideia é celebrar o reconhecimento de Santa Teresa como pioneira na imigração italiana no país. O fato foi marcado pela lei 13.617, aprovada neste ano.
Até o dia 22, os convivas poderão aproveitar atrações especiais em vários pontos da cidade durante os finais de semana. Banquetes com pratos especiais nos restaurantes, apresentações musicais e oficinas de gastronomia e enologia fazem parte da programação, concentrada principalmente na Praça Augusto Ruschi.
PROGRAMAÇÃO
Entre as atrações confirmadas, estão o chef Edd Campos, do BBQ Brasil, o chef Juarez Campos (Oriundi), Alessandro Eller, as chefs Giovana Moysés e Marcela Bourguignon (curso de Gastronomia da Universidade Vila Velha), a chef Luiza Sampaio (Enseada Mediterrâneo) e a chef Flávia Gama (Chocolateria Brasil).
Também marcam presença a chef Flávia Esteves (blog Cozinha da Flávia), chef Ariella Brasil (Marildas Brasil), além da conceituada de Kamila Zamprogno, conceituada chef local, responsável pelo Cafe Haus.
A programação ainda engloba aulas de cerveja artesanal com Zé Olavo (Else Beer) e sobre cafés especiais e fermentados, com Carlinhos Altoé (do Vale do Caxixe). Jonathan Piazarolo, mestre de torra da Trentino, é outro especialista que está confirmado no evento.
As nonnas da terceira idade, do projeto Viver e Reviver, que conquistaram o público na edição passada, retornam à cozinha ao vivo para ministrar aulas de gastronomia ao lado do chef Sidney Gomes.
PRATOS
Villaggio Zamprogno
Prato: Nhoque de batata com recheio de queijo com mel na manteiga de ervas e filé mignon com creme de queijo. O prato é individual e sai a R$ 39.
Serviço: Circuito Caravaggio, Santa Teresa. (27) 99801-3483.
Cantina e Ristorante Romanha
Prato: Nhoque rústico de abóbora com molhos nos sabores: ragu de linguiça caseira ou carne seca, bolonhesa e tomate fresco. Disponível em dois tamanhos: individual, por R$ 36, ou para duas pessoas, a R$ 59.
Serviço: Circuito Caravaggio. (27) 99877-4105.
Cantina da Mamma
Prato: Massa verde com licor de menta e recheio de abóbora, molho de tomates ao sugo com toque de três queijos ao vinho e raspas de gorgonzola. Bem servido para uma pessoa a R$ 27,80.
Serviço: Rua do Lazer, 83, Centro, Santa Teresa. (27) 99692-1217.
Pub Toca do Rota
Prato: Joplin (mix de coxinhas sem massa nos sabores costela de boi com requeijão e frango, bacon e gorgonzola. Acompanha geleia de pimenta (R$ 25).
Serviço: Avenida Ângelo Preti, 41, Santa Teresa. (27) 99248-1831.
Fabricio Bar e Restaurante
Prato: Ravióli de taioba, recheado de angu cremoso ao molho de chouriço. Acompanha linguiça de porco caseira e telha de fubá (R$ 48, individual).
Serviço: Rua de Lazer, 43, Santa Teresa. (27) 3259-1821.
Gioconda Bar e Mercearia
Prato: Porco na lata da Gioconda: costelinha de porco confitada na banha de porco caipira, acompanhada por ripas de aipim, mini vinagrete, farofa de tomilho e molho da casa. R$ 42, para dois comerem bem.
Serviço: Rua do Lazer. (27) 99837-9513.
Taberna Lounge
Prato: Nhoque de abóbora com ragu de cordeiro e ervas frescas, finalizado com farofa crocante de amêndoas. Custa R$ 39,90, e é individual.
Serviço: Rua de Lazer, 90, Centro. (27) 99519-6764.
Restaurante Lamare
Prato: Nhoque recheado ao molho sugo e polpetone assado ao molho sugo. Os pratos são servidos no self-service, a R$ 34,90 o quilo.
Serviço: Avenida Ricardo Pasoline, 167, Santa Teresa. (27) 3259-2084.
Restaurante O Imigrante
Prato: Moqueca italiana: moqueca de dourado com polenta, servida com queijo, acompanhado de arroz e pirão. Servido a R$ 49,90, para duas pessoas.
Serviço: Avenida Getúlio Vargas, 175, Centro, Santa Teresa. (27) 3119-0980.
Giardino Ristorante
Prato: Risotto contadino com linguiça suína artesanal da região, tomate cereja, pimentões, alho poró e queijo tipo grana padano, servido na casquinha de parmesão. O prato é individual e sai por R$ 59.
Serviço: Av. Getulio Vargas, 80, Santa Teresa. (27) 99837-9513.
Restaurante Cafe Haus
Prato: Capeletti de linguiça ao molho de tomate e fonduta (R$ 59, para uma pessoa).
Serviço: Avenida José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. (27) 3259-1329.
Cantina Mattiello
Para o festival: Visita à produção de vinhos com degustação (agendamento para grupos acima de dez pessoas). O passeio sai a R$ 15 por visitante.
Serviço: São Lourenço, Santa Teresa. (27) 99850-6158.
Casa Dei Liquori
Para o festival: Dolci Liquori custam a partir de R$ 15.
Serviço: Circuito Caravaggio, km 4, Santa Teresa. Anexo à pousada Sítio Canaã. (27) 99851-5936.
Casa dos Espumantes
Para o festival: Espumantes vendidos a partir de R$ 20.
Serviço: Circuito Caravaggio, km 4. (27) 99815-0273 ou (27) 99974-3774.
Dona Brigadeiro
Para o festival: Brownie com nutella, creme de ninho e morangos. A doçura é servida com café especial, por R$ 30.
Serviço: Ficará na praça da cidade durante os dias da programação. (27) 99604-1670.
Manzo Grill
Prato: Self-service com churrasco e pratos típicos da região a R$ 25,90 o quilo.
Serviço: Rua Getúlio Vargas, Santa Teresa. (27) 99651-5629.
Cantina da 3° Idade Viver e Reviver
Prato: Nhoque de abóbora com molho bolonhesa (R$ 20), tortelli (R$ 20), agnoline com ragu de linguiça artesanal (R$ 15).
Serviço: Funcionamento exclusivo do dia 20 ao dia 22/04. (27) 99830-0120.
PROGRAMAÇÃO
06/04  Sexta-feira
Local: Pub Toca do Rota
21:00 - Dj Thiago C e Dj Diou
07/04 - Sábado
Local: Pub Toca do Rota
21:00 - Calibre de Rosas - Guns N' Roses Cover
13/04 - Sábado
Local - INMA/Museu Mello Leitão
09:00- lançamento do livro Bernardo: Um novo despertar - contribuição da família no desenvolvimento da Criança Down
Autora: Jurema Tonini dos Santos
Local: Pub Toca do Rota
21:00 - Marco Tulio - Especial O Rappa e Natiruts
14/04 - Sábado
Local: Pub Toca do Rota
21:00 - New Jersey (Bon Jovi Cover)
Local: Restaurante Giardino
Tarde de autógrafos - Autora: Jurema Tonini dos Santos
Livro Bernardo: Um novo despertar - contribuição da família no desenvolvimento da Criança Down
20/04/2018  Sexta-feira
Local: Praça Augusto Ruschi
11:00  Abertura da Cozinha da Nonna (Tortelle, Nhoque e Agnolini)
Feira de Artesanato e delícias da Agroindústria Artesanal Local
Circuito Capixaba de Cervejas Artesanais e Food Trucks
19:00  Fogo de Chão com Edd Campos BBQ Brasil  Bisteca Fiorentina
Espaço Secos & Molhados
14:00  Venda e mostra do processo de produção do açúcar mascavo, fubá e feijão
Palco Acústico
22:00  Show com Som de Fogueira
Local: Cozinha Fiore  Supermercado Tresmann
17:00  Aula Show de gastronomia com as Nonnas da 3ª Idade Projeto "Viver e Reviver  PMST com o Chef Sidney Gomes
19:00  Aula Show de gastronomia com a Chef Kamila Zamprogno  Restaurante Café Haus
20:00  Aula Show de gastronomia com a Chef Flávia Steves  Blog Cozinha da Flávia
21:00  Aula Show de gastronomia com o Chef Alessandro Eller - Receitas do Chef / Chef de Família (TV Vitória)
Local: Pub Toca do Rota
21:00  One Men Band - Murilo Godoy
21/04/2018 - Sábado
10:00  Roteiro de visita ao Agroturismo  Via Trento (27) 3259-2590 / 99944-2834
Local: Praça Augusto Ruschi
11:00  Abertura da Cozinha da Nonna (Tortelle, Nhoque e Agnolini)
Feira de Artesanato e delícias da Agroindústria Artesanal Local
Circuito Capixaba de Cervejas Artesanais e Food Trucks
12:00  Fogo de Chão com Edd Campos BBQ Brasil  Bisteca Fiorentina
Espaço Secos & Molhados
14:00  Venda e mostra do processo de produção do açúcar mascavo, fubá e feijão
Palco Acústico
14:00  Show com Bandeia Acústico
22:00  Show com Zé Olavo, Léo Carvalho e MELAO
Local: Cozinha Fiore  Supermercado Tresmann
15:00  Preparo do açúcar mascavo e do fubá no moinho de pedra - Moradores do Pé da Serra
15:00  Aula Show de gastronomia com o Chef Juarez Campos  Restaurante Oriundi
16:00  Aula Show de gastronomia com as Chefs Giovanna Moyzés e Marcela Bourguignon  Professoras da UVV
17:00  Aula Show de enologia com o Chef e Sommelier Paulo Gaudio  Professor da UVV
18:00  Aula Show sobre Cerveja Artesanal com Zé Olavo  Else Beer
18:30 - Aula Show sobre Cafés Especiais e Fermentados com Carlinhos Altoé (Café Vale do Caxixe) e o mestre da torra Jonathan Piazzarollo
19:00  Aula Show de gastronomia com a chef Luiza Sampaio - Restaurante Enseada Mediterrâneo
20:00  Aula show de gastronomia com a Chef Flávia Gama  Chocolateria Brasil
21:00  Aula Show de gastronomia com a Chef Ariella Brasil  Restaurante Marildas Brasil
Local: Restaurante Café Haus
20:00  Jantar harmonizado (Festim)  Reservas (27) 3259-1329
Local: Pub Toca do Rota
21:00  Show com Bandeia
Show com Chapruidos
22/04/2018 - Domingo
10:00  Roteiro de visita ao Agroturismo  Via Trento (27) 3259-2590 / 99944-2834
Local: SENAC Santa Teresa
10:00  Cozinha Kids  Aula Show de Gastronomia para crianças
Local: Praça Augusto Ruschi
11:00  Abertura da Cozinha da Nonna (Tortelle, Nhoque e Agnolini)
Feira de Artesanato e delícias da Agroindústria Artesanal Local
Circuito Capixaba de Cervejas Artesanais e Food Trucks
12:00  Fogo de Chão com Edd Campos BBQ Brasil  Bisteca Fiorentina
Palco Acústico
13:00  Musica ao vivo
Espaço Secos & Molhados
14:00  Venda e mostra do processo de produção do açúcar mascavo, fubá e feijão
Local: Cozinha Fiore  Supermercado Tresmann
14:00  Preparo do açúcar mascavo e do fubá no moinho de pedra - Moradores do Pé da Serra
17:00  Encerramento

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