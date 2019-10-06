Rio de Janeiro

Samba de Marcelo Adnet vence disputa na São Clemente para o Carnaval

Em 2020, a escola será a primeira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, defendendo o enredo "O Conto do Vigário"

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 18:44 - Atualizado há 6 anos

Ator e apresentador Marcelo Adnet Crédito: Divulgação/TV Globo

AGÊNCIA FOLHAPRESS - A escola de samba São Clemente escolheu na madrugada desse domingo (6) o samba-enredo para o carnaval 2020. A canção escolhida foi escrita pelo humorista Marcelo Adnet, 38, e também outras sete pessoas. São elas: André Carvalho, Camilo Jorge, Gabriel Machado, Gustavo Albuquerque, Luiz Carlos França, Pedro Machado e Raphael Candela.

"Estamos muito felizes com todo o processo da disputa de samba. Nossa ala de compositores correspondeu muito bem às nossas expectativas e tivemos grandes obras no concurso. Chegamos à final com três sambas de alta qualidade. Sobre o campeão, nada a dizer a não ser comemorar. Uma super obra, com a classe e a marca registrada da nossa escola: alegria e irreverência. Vamos confiantes para um grande Carnaval", declarou Renato Almeida Gomes, presidente da São Clemente.

Adnet usou o Instagram para agradecer à escola: "São Clemente, obrigado! Como faz para não se render ao calor de sua quadra, à simpatia e sinceridade do seu chão. Parece que já havia vivido muitos sábados ali, na batida do samba, na euforia dramática de ser sambista. Somos movidos pela paixão. Queria agradecer cada gesto de carinho mas certamente não caberia aqui. Tudo bem, a gente se encontra logo mais. Obrigado e parabéns aos meus parceiros e a todas as parcerias concorrentes! Foi demais pular e sonhar com vocês! Vamos juntos sem medo de acreditar!".

Em 2019, a São Clemente ficou em 12º lugar na disputa do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Em 2020 será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval dia 24 de fevereiro, defendendo o enredo "O Conto do Vigário".

