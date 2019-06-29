Rubel retorna a Vitória com show no formato voz e violão

Cantor e compositor Rubel Crédito: Guido Argel e Giovanna Gebrin/ Divulgação

Rubel Brisolla, cantor e compositor mais conhecido como Rubel, é hoje um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Com dois álbuns no currículo, e uma indicação ao Grammy Latino em 2018 na categoria Melhor Disco de Rock ou Música Latina em Português, o artista apresenta as canções dos discos “Pearl” (2013) e “Casas” (2018) em Vitória, na próxima quinta-feira, dia 4, em formato voz e violão.

Rubel já esteve por aqui, em junho do ano passado, logo depois do lançamento do último disco. Ele agora retorna em novo formato. “Como o show é voz e violão, a diferença é bem grande. É um show mais intimista e eu acabo ficando mais à vontade para contar histórias. É a música como ela veio ao mundo, mais crua, já que eu componho as canções no violão. É um show bem gostoso de fazer, que me deixa mais próximo ao público”, explica o músico em entrevista ao Gazeta Online.

Entre as canções do recente álbum está “Partilhar”, que fala sobre a crença em um amor duradouro, independente dos obstáculos. “Tão pra inventar um mar grande o bastante/Que me assuste, e que eu desista de você”. Em tempos de relacionamentos descartáveis, amores efêmeros e aplicativos que parecem solucionar rapidamente problemas afetivos, Rubel nada ao contrário da maré.

“É uma questão difícil, mas eu acredito nesse amor duradouro. Escrevi esta canção exatamente porque não quero deixar de acreditar. Diante de todas essas distrações de hoje, como Facebook, Tinder, Instagram... é muito fácil de alguma forma se ‘relacionar’ com outras pessoas, mas é difícil conseguir esse tipo de comprometimento. Esse amor romântico está em extinção de alguma forma, mas uma parte de mim ainda quer acreditar nesse amor que dura”, declara Rubel.

NOVA GERAÇÃO





Este ano Rubel ainda pretende lançar alguns clipes e um single novo. O ano de 2019 tem sido especial. Além de levar o seu trabalho mais uma vez para Europa, o músico abriu o show da banda Los Hermanos em São Paulo e Belo Horizonte. Fã da banda carioca desde a adolescência, foi um marco em sua vida pessoal e profissional.

“Foi fantástico, eles são uma das minhas bandas preferidas desde adolescente. Cada vez fica mais claro que é uma das maiores bandas do Brasil. Fiquei honrado por ser escolhido, ao lado do Tim Bernardes, que abriu os shows no Rio de Janeiro e em Curitiba. Isso representa muita coisa. Mostra que meu trabalho dá continuidade ao deles, que a gente faz parte de uma linha genealógica da música brasileira. Acho bonito ver que tem uma nova geração surgindo e fazer parte disso”, diz.

Por falar no novo cenário, Rubel acompanha novos nomes e faz questão de criar parcerias com os diversos nomes que surgem na música brasileira. Recentemente cantou ao lado do duo Anavitória e com a cantora Céu. “Tem muita gente boa da nova geração. Além das meninas da Anavitória e da Céu também gosto muito de Tim Bernardes e O Terno, Cícero, Silva... além de nomes que já estão há algum tempo como Emicida e Criolo. O Brasil tem muita gente talentosa”, afirma.

A leveza da voz de Rubel faz o ouvinte se desligar por alguns instantes. Mas, nas entrelinhas, Rubel canta até mesmo sobre a realidade política do Brasil. “A arte está atrelada à liberdade. Nenhum artista deve se sentir responsável por nada que ele não queria fazer, então não é uma obrigação se posicionar. Mas posso dizer da minha responsabilidade. Eu acredito que tenho essa responsabilidade porque a gente está em um momento em que é fundamental se posicionar e se expressar. É um momento político histórico que pode definir as próximas décadas do Brasil. A polarização traçada vai gerar uma fissura e uma herança para os próximos anos e acho importante eu me expressar”, analisa Rubel.

RUBEL VOZ & VIOLÃO

Quando: próxima quinta-feira (4), às 20h.

Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 40 (meia-entrada e comerciários)/ R$ 48 (conveniados e comerciantes). À venda no site maisshows.com.