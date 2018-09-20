Rotina dos relacionamentos gera a graça e reflexões em 'Forever'

Série Forever Crédito: Divulgação/Amazon

Antes da estreia de Forever no Prime Video, tanto a Amazon (dona do serviço de streaming) quanto os criadores da série, Alan Yang e Matt Hubbard, colocaram diversas restrições sobre o que poderia ou não ser falado sobre a trama da série nas críticas. A ideia era impossibilitar que textos estragassem a experiência do espectador com a série, que está disponível desde a última sexta-feira  mas pode ficar tranquilo que este texto tampouco irá estragar qualquer uma das surpresas.

A história acompanha o casal June (Maya Rudolph) e Oscar (Fred Armisen), cuja história ficamos conhecendo logo nos minutos iniciais do primeiro episódio  do primeiro encontro à rotina, passando por brigas, primeiras vezes... enfim, um relacionamento normal.

Às vésperas de um feriado, June sugere algo novo: talvez, ao invés de irem para a casa do lago, como fazem anualmente há mais de uma década, por que não ir esquiar? Os dois partem, então, para a estação de esqui, um cenário bem diferente ao que estão acostumados, com muito frio e as dificuldades de aprender/praticar ski. E aí tudo começa a se transformar.

HUMOR





Forever tem assinatura de produtores das ótimas Parks and Recreations e Master of None, mas faz rir com situações menos absurdas. A graça da série está no cotidiano, e o riso, às vezes, é quase de nervoso, uma vez que o espectador se identifica com o que vê em tela e sabe que aquilo realmente pode acontecer em qualquer relacionamento.

Vale destacar o brilho da atuação contida de Maya Rudolph, que segura as caretas e constrói uma June com diversas camadas, quase todas melancólicas, mas ainda capaz de brincar com isso.

Fred Armisen, por sua vez, irrita, mas é bem provável que essa característica tenha sido intencionalmente inserida em seu personagem. A chatice de Oscar é por vezes o que move a série e o que faz o público se colocar ao lado de June (não que existam lados a serem escolhidos).

Além dos dois, a série ainda traz bons personagens coadjuvantes como Kase (Catherine Keener), que aparece após algumas reviravoltas.

Forever é um imperdível olhar sobre o amor e os relacionamentos, alguma coisa parecida com uma possível comédia romântica escrita por Douglas Adams. Ao fim dos oito episódios, não é fácil entender aonde a série quer chegar, mas Maya Rudolph e o inteligente texto criam uma realidade dura e por vezes constrangedora, mas sempre engraçada.

DIVERTIDAMENTE SÉRIAS

Kidding





Showtime





Tal qual Forever, Kidding, nova série de Jim Carrey, faz rir, mas se destaca mesmo é pelo drama. Dirigida por Michel Gondry (Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças), a série acompanha o drama de Jeff, o Mr. Picles, um ícone da televisão para crianças, tentando se recuperar após problemas familiares. Jim Carrey mistura melancolia e depressão sob uma carcaça de alegria. A série ainda não tem data de lançamento no Brasil.

Crédito: Divulgação/Showtime

Bojack Horseman





Netflix





A vida de Bojack Horseman não é mais novidade para ninguém. Mesmo assim, a série consegue renovar seu arsenal de piadas duras para acompanhar a jornada de sexo, drogas e decadência de um ex-astro de Hollywood.

Crédito: Divulgação/Netflix

Rick & Morty





Netflix / Comedy Central





Tudo bem que a princípio Rick & Morty não parece nada séria, mas acredite: com o tempo, tudo se transforma. Vale insistir.

Crédito: Divulgação/Netflix/Comedy Central

Californication





Netflix





A atrativa vida de Hank Moody e suas aventuras com sexo, drogas e Hollywood esconde a realidade de um sujeito que não consegue lidar com o fato de que a família seguiu sem ele.

Crédito: Divulgação/Netflix

The Big C





Showtime





Laura Linney vive uma enfermeira que descobre um câncer terminal e resolve que é hora de aproveitar a vida. Diverte, mas tem cenário pronto para o desastre.