Rock in Rio renova palco de música eletrônica e anuncia 64 atrações

O Rock in Rio será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.