Home
>
Cultura
>
Rock in Rio anuncia Goo Goo Dolls, Nile Rodgers e outras três bandas

Rock in Rio anuncia Goo Goo Dolls, Nile Rodgers e outras três bandas

Tenacious D e H.E.R. são outras atrações confirmadas no Palco Mundo, e o Whitesnake é headliner de um dia do Palco Sunset; evento ocorre de 27 de setembro a 6 de outubro de 2019