Rock in Rio 2019 terá bandas e apresentações da Ásia

Rock Street, espaço de convivência do festival, vai receber atividades culturais e grupos de países da região; Rock in Rio será realizado nos dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro