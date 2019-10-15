Novela

Resumo de 'Éramos Seis': capítulos de 14 a 19 de outubro

Confira o que vai rolar na semana da novela das 6, escrita por Angela Chaves e com a direção artística de Carlos Araújo

Segunda-feira (14/10)

Zeca salva Olga. Shirley não consegue mandar João embora do armazém. Almeida pede para ir embora, e Júlio se preocupa. Shirley se desespera quando Inês aparece na frente de João. Olga se declara para Zeca. Júlio recebe uma carta do banco. Almeida se aconselha com Gusmões. João entrega a Shirley um pacote com cartas escritas por ele. Júlio se enfurece ao descobrir que terá que pagar juros pela prestação da casa e sente-se mal. Olga liga para Emília, que se recusa a falar com a sobrinha. Shirley conta para Afonso que João esteve no armazém. Luci e Soraia destratam Lola e Júlio. Shirley chora após ler as cartas de João. Olga e Zeca namoram. Almeida se declara para Clotilde. Assad oferece sociedade na loja a Júlio.

Terça-feira (15/10)

Lola repreende Júlio por aceitar a sociedade, mesmo sem condições financeiras. Almeida afirma a Gusmões que continuará mentindo sobre sua condição a Clotilde. Inês flagra Shirley com as cartas de João. Genu desconfia de Virgulino. Júlio tenta pegar um empréstimo no banco. Inês revela a Afonso que Shirley esconde cartas dele. Emília se surpreende com a proximidade entre Justina e Zeca. Afonso discute com Shirley. Shirley pensa em procurar João. Almeida pede para conversar com Júlio. Marion se oferece para ajudar Júlio. Almeida se declara para Clotilde. Lola conduz com habilidade a carroça de Afonso, que demonstra seu encantamento. Marion consegue um investidor para Júlio, e os dois se beijam.

Quarta-feira (16/10)

Marion aconselha Júlio a conversar com os filhos. Julinho quebra um objeto da casa, e Alfredo assume a culpa. Shirley conversa com João. Olga se entristece quando Zeca avisa que voltará para Itapetininga. João se declara, e Shirley fica confusa. Inês pede para Afonso escrever em seu caderno de recordações. Júlio tenta conversar com Alfredo. Candoca manda avisar Olga e Clotilde sobre a doença de dona Maria. Isabel convence Júlio a fazer uma festa de aniversário para ela. Olga fica animada quando Zeca recebe uma carta de Emília. Assad cobra uma resposta de Júlio. Shirley conta para Afonso sobre a conversa que teve com João. Almeida revela a Júlio que é casado. Júlio se encontra com o investidor indicado por Marion. Afonso vê João falando com Inês e se desespera.

Quinta-feira (17/10)

João foge enquanto Afonso repreende Inês. Júlio fica nervoso com a proposta de Simão. Clotilde sugere que Lola faça doces para vender. Isabel se anima com sua festa. Zeca se preocupa com a doença de dona Maria. Almeida beija Clotilde. Carlos se anima quando Lola o convida para ir ao armazém de Afonso. Júlio reclama de Simão para Marion. Júlio incentiva Almeida a contar a Clotilde seu verdadeiro estado civil. Afonso exige que Shirley diga onde encontrar João. Dona Maria repreende Candoca quando Clotilde e Olga chegam em casa. Júlio se machuca ao ser expulso do escritório do agiota pelos seguranças. Afonso procura João. Júlio tem uma ideia de como ganhar dinheiro.

Sexta-feira (18/10)

Lola rejeita a ideia de Júlio. João avisa a Afonso que pretende levar Shirley e Inês para Salvador. Isabel fala de sua festa com Júlio, que é rude com a menina. Shirley apoia Afonso quando ele chega em casa. Isabel não deixa os amigos de Alfredo irem à sua festa. Júlio estranha ao ver Assad conversando com Elias. Shirley tenta esconder de Afonso sua vontade de ir embora com João. Zeca e Olga namoram escondidos. Clotilde conversa com dona Maria sobre Almeida. Júlio se embriaga com Almeida. João aparece no armazém e beija Shirley. Alfredo vê Júlio chegar em casa embriagado. Lola repreende o marido ao vê-lo entrar em casa. Alfredo defende Isabel de Júlio, que, ao tentar castigar o menino, estraga a decoração de sua festa.

Sábado (19/10)

Lola tenta salvar o que pode, mas Isabel desiste de sua festa. Shirley se incomoda com os comentários de Afonso. Lola coloca os filhos para dormir. Zeca avisa a Olga que comprará um anel de noivado. Almeida e Clotilde pensam um no outro. Shirley lembra de seu encontro com João. Júlio acorda durante a noite e decide remontar a festa de Isabel. Isabel beija Lúcio, e Lili implica com o irmão. Marlene provoca Lola ao chegar com Júlio. Almeida visita Clotilde. Zeca pede Olga em casamento. João liga para Shirley, que desconversa quando Afonso se aproxima. Para atender a um pedido de Marlene, Júlio decide levar a família à praia. Shirley e João se amam. Almeida empresta dinheiro para Júlio. Carlos e Alfredo reclamam de Marlene. Lola, Júlio e os filhos chegam à praia.

